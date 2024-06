ACORDO PARA IMPULSIONAR O SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS É ASSINADO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO

A Fecomércio Sergipe, como parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), comemora a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MDIC, o MEMP e a CNC. Essa importante iniciativa visa fortalecer a competitividade do setor de comércio e serviços, que representa 67,4% do PIB do país e gera 71% dos empregos com carteira assinada.

A assinatura do documento foi firmada pelo presidente da CNC, José Roberto Tadros, e pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na sede da Confederação Nacional do Comércio, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (26). O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, participou do evento.

“Nós queremos ouvir propostas, sugestões, ideias para melhorar a produtividade, atrair mais investimento e gerar o que há de mais importante que é emprego e renda para as pessoas”, disse o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Para o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Tadros, o acordo cria um ambiente de trabalho direcionado de forma contante para a melhoria da atividade econômica no Brasil.

“Com base nesses eixos, que receberam contribuições das Federações e das Câmaras do Comércio da CNC, elaboramos um documento que posteriormente será discutido com a equipe técnica. Ressalto que será um trabalho contínuo, com espaços de diálogo aberto, de forma a debater temas transversais e setoriais, recebendo a contribuição de todos para a melhora do ambiente de negócios”, afirmou Tadros.

A Fecomércio Sergipe, em conjunto com as demais entidades, participará de estudos para identificar o cenário nacional do e-commerce, o impacto das compras em sites estrangeiros e alternativas para aumentar o número de micro e pequenas empresas exportadoras no estado. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, valorizou a iniciativa e destacou que as ações serão focadas na melhoria do ambiente de negócios.

“Estamos muito felizes com a assinatura desse acordo, é um momento muito importante para a economia brasileira e também para a sergipana, já que temos, principalmente no setor de comércio, serviços e turismo, três quartos da concentração de riquezas geradas no estado para nosso povo. Então, estimular o empreendedorismo, fortalecer a atividade econômica e promover a geração de emprego trará resultados significativos para nosso estado e nosso povo”, destacou Marcos Andrade.

Andrade lembra que serão realizados estudos sobre dados econômicos do setor de tecnologia em Sergipe, com foco na ampliação do uso de ferramentas digitais pelas micro e pequenas empresas (MPE) e na utilização de ferramentas digitais para ampliar o acesso a novos mercados.

“A Fecomércio Sergipe atuará na divulgação das ações do programa Brasil Mais Produtivo, que oferece medidas para digitalizar MPEs industriais e de comércio e serviços no estado. A formação de mão de obra qualificada em tecnologia da informação e treinamentos para aumentar a produtividade das empresas também estão na pauta”, complementou.

Ações conjuntas serão realizadas para fomentar o comércio eletrônico legal em Sergipe, inclusive com análise de experiências internacionais de combate à pirataria. A Fecomércio Sergipe também trabalhará em conjunto com as demais entidades para identificar e solucionar os principais gargalos enfrentados pelas empresas sergipanas de comércio e serviços para o acesso a crédito, e participará de iniciativas para modernizar o ambiente de negócios no estado, com foco nas micro e pequenas empresas.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Foto: Edgar Marra

Por Márcio Rocha