Advogado explica como otimizar a carga tributária de empresas em Sergipe

Com a abertura do Calendário Tributário anual no estado, diversos empresários e comerciantes sergipanos já estão se movimentando em busca de formas e métodos de reduzir os custos fiscais requisitados pela Receita Federal. Apesar das óbvias dificuldades, segundo o advogado Luan Nascimento, especialista em direito empresarial do escritório Solano & Nascimento, é possível otimizar a carga tributária sem infringir a lei utilizando estratégias eficientes e conhecimento da legislação.

“Taxas fiscais são um assunto delicado desde o pequeno até o grande empresário ou comerciante. O primeiro passo é definir qual o regime tributário mais adequado para o seu negócio: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Cada um possui suas particularidades, e, por isso, é fundamental que o empresário faça uma análise detalhada de seu faturamento e opte pela opção que melhor se encaixe em sua realidade”, afirma.

O advogado ressaltou, também, que o estado e os municípios oferecem benefícios fiscais ao longo do ano que podem reduzir significativamente a carga tributária das empresas, incluindo programas de incentivo para setores específicos do mercado, como indústria, comércio e serviços essenciais, por exemplo. “São benefícios que muitas empresas não tomam conhecimento ou não sabem acessá-los, fato que acaba prejudicando o balanço financeiro da companhia no final do ano”, disse.

É importante destacar que a sonegação fiscal pode acarretar em multas ou penalidades severas que podem ser extremamente danosas ao empresário ou comerciante. Diante disso, Luan adiciona que a ajuda de um especialista é de suma importância. “A otimização tributária não se resume apenas a reduzir impostos, mas também a garantir que a empresa tenha uma saúde financeira sólida para enfrentar eventuais problemas e aproveitar oportunidades que surjam. Com a adoção de medidas adequadas, as empresas sergipanas podem aumentar sua competitividade no mercado, contribuindo para o desenvolvimento econômico da marca e do estado como um todo”, conclui.

Fonte: Comunicade – Assessoria de Comunicação Jurídica