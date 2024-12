Aena registra aumento de 27% no fluxo de passageiros no Aeroporto

A Aena Brasil, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, divulgou nesta sexta-feira, 13, que, no mês de novembro deste ano, houve o aumento de 27% no fluxo de passageiros (embarque e desembarque) em relação ao mesmo período de 2023. Conforme dados da operadora espanhola, novembro é o 11º mês consecutivo que registra alta na movimentação na unidade aeroportuária da capital sergipana.

Esse percentual é referente a 118.238 passageiros que vieram a Aracaju no mês passado. Já no acumulado de janeiro a novembro deste ano, 1.158.169 pessoas embarcaram e desembarcaram na capital sergipana, um aumento de 9,3% comparado ao mesmo período do ano passado. E o número de operações neste mês também teve crescimento: foram 1.299 voos, com 32% a mais do que o mesmo mês de 2023. No acumulado, de janeiro a novembro, 13.350 operações, equivalente a 24,0% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Vale destacar que o aumento percentual do fluxo de passageiros no Aeroporto de Aracaju foi maior do que o registrado nos demais aeroportos administrados pela Aena no Nordeste: Maceió (25,5%); João Pessoa (22,1%), Recife (4,8%), Juazeiro do Norte (- 8,8%) e Campina Grande (- 59,8%).

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comemora os dados estatísticos, que, segundo ele, causam impacto bastante positivo para o setor do turismo. “Estou muito satisfeito com o crescimento expressivo nos números de embarques e desembarques em nosso aeroporto. Sem dúvida, refletem o fortalecimento do turismo em nosso estado, graças aos esforços conjuntos do Governo de Sergipe, por meio da Setur, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Sergipe (ABIH/SE) e da iniciativa privada para promover o destino Sergipe. O nosso propósito é continuar trabalhando para atrair mais turistas e visitantes, gerando emprego e renda para Sergipe”, frisou.

