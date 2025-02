AEROPORTO DE ARACAJU BATE MAIS UM NOVO RECORDE DE PASSAGEIROS COM CRESCIMENTO DE 5,8% EM JANEIRO

O ano de 2025 continua com boas notícias para o setor do turismo em Sergipe. O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou aumento de 5,8% no número de embarques e desembarques durante o mês de janeiro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 12, pela Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana.

De acordo com o levantamento da Aena, em janeiro deste ano, o aeroporto teve um fluxo de 135.646 de passageiros. Esmiuçando os dados, foram 70.474 embarques e 64.905 desembarques. Quanto ao número de operações, o aeroporto registrou 1.411 voos no primeiro mês de 2025, um crescimento de 0,2% ao comparar com o mesmo mês em 2024. Vale destacar que foram disponibilizados cerca de 300 voos extras na alta temporada de verão deste ano. Inclusive, 20 voos adicionais serão oferecidos durante o período do Carnaval, entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março.

Para 2025, a Secretaria de Estado do Turismo está colocando em prática diversas ações de marketing e de promoção e divulgação do destino com as principais operadoras de turismo do país, entre elas, o Projeto ‘Viva Sergipe’, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), a maior ação de capacitação de agentes de viagens da história do turismo local sobre o destino Sergipe em mercados nacionais.

Foto: Max Carlos/Setur