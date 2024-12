AEROPORTO DE ARACAJU REGISTRA CRESCIMENTO DE 27% NO FLUXO DE PASSAGEIROS EM NOVEMBRO, DIZ AENA BRASIL

Aeroporto de Aracaju registra crescimento de 27% no fluxo de passageiros em novembro

A Aena Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, divulgou na noite de quinta-feira (12), os dados relativos ao fluxo de passageiros na unidade durante o mês de novembro.

De acordo com os números apresentados pela empresa, em novembro houve um crescimento de 27% no total de embarques e desembarques de passageiros, correspondendo 118.238 pessoas no mês, ante 93.076 verificadas no mesmo período de 2023, uma diferença positiva de 25.162 passageiros neste ano. Esse resultado no Santa Maria supera os demais aeroportos administrados pela Aena Brasil na região Nordeste, conforme percentuais a seguir:

Recife (+4,8%);

Maceió (+25,5%);

João Pessoa (+22,1%);

Juazeiro do Norte (-8,8%);

Campina Grande (-59,8%).

No acumulado dos 11 meses de 2024, a unidade aeroportuária registrou 1.158.169 passageiros, aumento de 9,3% em relação a novembro de 2023, quando foram contabilizados 1.059.354 passageiros, um expressivo crescimento de 98.815 pessoas no fluxo do aeroporto.

Crescimento nas operações

Os números divulgados pela concessionária também revelam aumento de 32% no número de operações (chegadas e partidas de voos), um total de 1.299 operações, superando também todas as demais unidades da região Nordeste, que apresentaram os seguintes resultados:

Recife (-2,3%);

Maceió (+4,1%);

João Pessoa (+9,2%);

Juazeiro do Norte (-9,2%);

Campina Grande (-33,1%).

Ao analisar o total de operações deste ano, o secretário do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, observa que, no mesmo período de 2023, foram 985 chegadas e partidas de voos no aeroporto, representando, neste mês, um incremento de 314 aeronaves na malha aérea sergipana.

“Os números refletem o trabalho que nossa gestão tem desenvolvido para dar visibilidade ao destino Aracaju nos principais polos emissores de turistas do país, ao trabalho feito junto às operadores de turismo, às feiras nacionais e internacionais das quais participamos, e no trabalho integrado com parceiros do trade turístico. Nosso trabalho é marcado pelo dialogo e no planejamento de ações estratégicas. É preciso pontuar também os investimentos que a Aena Brasil promoveu para melhoria do aeroporto, resultando em mais capacidade operacional para a chegada de mais voos em Aracaju e ao trabalho do Governo do Estado junto às companhias aéreas para aumentar o número de aeronaves em nossa malha aérea. Fico orgulhoso em realizarmos, todos juntos, um trabalho que resulta no fortalecimento do turismo em Aracaju e todo o Sergipe”, salienta o gestor municipal do Turismo.

Com informações da AAN – Foto: Ascom/Setur