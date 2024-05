AEROPORTO DE ARACAJU REGISTRA CRESCIMENTO DE 5,9% NO FLUXO DE PASSAGEIROS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Na noite de segunda-feira, 13, a Aena Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, divulgou o levantamento relativo ao fluxo de passageiros no primeiro quadrimestre do ano. De acordo com a empresa, no acumulado de janeiro, fevereiro, março e abril, a unidade aeroportuária recebeu 405.301 passageiros, enquanto que no mesmo período de 2023 o número foi de 382.740 viajantes, o que significa um acréscimo de mais de 22 mil pessoas.

Ainda segundo a Aena, os aeroportos administrados pela empresa na região Nordeste apresentaram os seguintes resultados em abril: Recife (+12,5%), Maceió (-1,1%), Aracaju (-4,9%), João Pessoa (-3,1%), Juazeiro do Norte (-1,1%) e Campina Grande (+199,9%).

O secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, explica que o mês de abril é considerado de baixa estação, período em que há uma retração no movimento de turistas que passam pelos aeroportos, “mas, ainda assim, Aracaju superou os números de 2023, com um aumento de quase 6%”, conforme salienta gestor.

O aumento no fluxo de passageiros reflete positivamente na economia municipal, movimentando diversos setores do turismo, como a hotelaria, bares, restaurantes e comércio em geral. O secretário Jorge Fraga demonstra otimismo para os próximos levantamentos da Aena, em função da proximidade dos festejos juninos na capital.

“Turistas de todas as regiões do Brasil já se preparam para curtir os festejos juninos no Nordeste e Aracaju é um destino referencial com o Forró Caju, um dos maiores festejos do país, ao lado das festas em Caruaru e Campina Grande. Desde o início do ano temos intensificado o trabalho de divulgação da festa em feiras de turismo e outros eventos, e a receptividade tem sido excelente. Teremos um forte incremento de turistas nos próximos meses”, avalia o gestor.

Foto: Ascom/Setur