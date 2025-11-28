AGENTES DE VIAGENS DE MINAS E SÃO PAULO VÊM A SERGIPE PARA FAMTOUR PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO

Para promover o destino Sergipe, visitas de familiarização têm sido uma importante estratégia do Governo do Estado. Assim, um novo famtour foi realizado por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), entre os dias 23 e 27 de novembro. Nove agentes de viagens, parceiros da Diversa Operadora, oriundos de Minas Gerais e São Paulo, vieram conhecer vários atrativos turísticos de Sergipe, a fim de ‘venderem’ o destino com mais propriedade.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou como Sergipe tem sido bastante procurado nos últimos anos graças à política de fomento promovida pelo Governo de Sergipe. Entre as ações desenvolvidas pela Setur, estão exatamente as visitas de familiarização, que ele considera fundamentais para capacitar os agentes de viagens para se tornarem aptos a ‘vender’ o destino Sergipe. “Nosso estado combina tranquilidade, belas paisagens e infraestrutura adequada para quem busca lazer com conforto, comodidade e segurança. Temos uma extensa faixa litorânea de norte a sul do estado com praias de águas calmas e mornas, além de cidades históricas repletas de cultura e arte, e deliciosa gastronomia. Os agentes de viagem precisam conhecer de perto para compreenderem melhor o que temos a oferece”, avalia.

Na programação de passeios, os agentes de viagens visitaram diversos pontos turísticos de Sergipe. Em Aracaju, fizeram um city tour com direito a conhecer a Orla da Atalaia, o Oceanário de Aracaju, os mercados centrais, o Museu da Gente Sergipana e o Largo da Gente Sergipana. No interior, foram à Estância, no litoral sul sergipano, onde conheceram a Lagoa dos Tambaquis e a Praia do Saco. Também estiverem em Canindé de São Francisco, onde vivenciaram as experiências do Cânion de Xingó, além de visitarem a Reserva Boa Luz, em Laranjeiras.

Elogios

O executivo de contas da Diversa Operadora, Everton Baeta, participou, pela primeira vez, de uma ação de familiarização em Sergipe e não poupou elogios ao destino. Representando o setor comercial da operadora, Baeta atua na divulgação de destinos junto a agentes de viagens e veio ao estado acompanhado de um grupo de mais oito profissionais do setor. Ele também destacou a importância da parceria entre a Diversa Operadora, o Governo de Sergipe, por meio da Setur, e a ABIH/SE. “Essa união foi essencial para proporcionar essa experiência. Valeu muito a pena vir conhecer esse destino”, ressaltou.

Everton Baeta considerou o destino incrível e surpreendente. Segundo ele, em Sergipe, tem de tudo: mar, rio, praia, duna, aventura e cultura. “Além da diversidade de atrativos, o que mais chamou atenção foi a hospitalidade do povo sergipano. O destino é completo. Em todos os lugares que visitamos, fomos super bem tratados. A segurança também é um destaque. É possível andar tranquilamente na rua, com o celular na mão, sem se preocupar”, exemplificou.

Com 23 anos de experiência no setor, o agente de viagens Ênio Inácio Bentes, da Grão Brasil Turismo, localizada em Santos (SP), voltou a Aracaju após 15 anos e se impressionou com as mudanças e com a receptividade do destino. Na segunda visita dele ao estado, Ênio destacou o quanto Sergipe continua encantador e ainda mais preparado para receber turistas. “O atendimento que estamos recebendo, tanto nos passeios litorâneos quanto na visita ao Cânion do Xingó, tem sido excelente. É um lugar muito interessante, com muita coisa nova e bem estruturada”, afirmou.

Para o Ênio Bentes, participar dessa ação de capacitação promovida pelo governo e parceiros do setor turístico foi fundamental para o trabalho de quem atua diretamente com o público. “Essa vivência nos habilita a ‘vender’ com propriedade. A gente experimenta a cultura, a gastronomia e os serviços oferecidos, e isso agrega valor na hora de indicar Sergipe aos nossos clientes”, concluiu.

Já Silvia Benatti, agente da Total Turismo, de São Vicente (SP), visitou Sergipe pela primeira vez e saiu encantada com tudo o que conheceu no estado. Atuando no setor desde 2011, ela participou da ação de familiarização promovida pelo governo e destacou a hospitalidade, a limpeza e a gastronomia como os pontos altos da experiência. “[O destino Sergipe é] Maravilhoso, imperdível. A hospitalidade do sergipano é perfeita. Gostei de tudo”, afirmou Silvia, empolgada com o que vivenciou durante a visita. Ela destacou, ainda, que está levando muitos registros da viagem para usar como ferramenta de venda. “Muitas fotos, vídeos, memórias e material para trabalhar o destino”, pontuou.

A agente revelou que a agência dela já comercializa grupos para Sergipe, mas, pessoalmente, ainda não havia tido a oportunidade de conhecer o estado. Agora, com a experiência, ela pretende fortalecer a venda de pacotes individuais. “Vendo muito no individual e, agora, com esse conhecimento, vou trabalhar ainda mais o destino Sergipe”, garantiu.

Foto: Marcos Pako/Setur