Agrese marca presença no Seminário de Gás Natural no Rio de Janeiro

O gás é visto como uma oportunidade promissora para o desenvolvimento de Sergipe. Por isso, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), por meio do diretor-presidente, Luiz Hamilton Santana de Oliveira e do diretor da Câmara Técnica de Gás Canalizado (Camgas), Douglas Costa, participou da 20ª edição do consolidado Seminário de Gás Natural, realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) que aconteceu nos dias 10 e 11 de maio, no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro.

O seminário considerado um dos mais relevantes fóruns para debates sobre os temas prioritários na agenda do setor de gás natural no Brasil teve como tema “Gás Natural no Brasil: Abertura, Competitividade e Sustentabilidade”, e reuniu os principais stakeholders de toda a cadeia de valor e os maiores especialistas do setor para debater os desafios e temas de relevância estratégica para o amplo desenvolvimento do segmento de gás natural com a entrada de uma variedade de novos agentes.

“Participar de um evento como este é ter um termômetro do quanto temos acertado e o quanto estamos alinhados com a evolução do mercado. Uma importante oportunidade de expandir o horizonte de ação da Agência Reguladora”, afirma o diretor da Camgas, Douglas Costa. “O seminário de gás do IBP superou positivamente qualquer expectativa, além de possibilitar o estreitamento de laços com os agentes, sem falar no estabelecimento de agendas próprias voltadas aos interesses do estado de Sergipe e seu arcabouço regulatório”, explicou.

“O debate de ideias e necessidades entre os principais interessados no desenvolvimento do mercado de gás e Energia no país é de suma importância. As perspectivas apontam para Sergipe, uma vez que todos os grandes consumidores e indústrias que utilizam o gás para a sua produção, observaram e atestaram que a regulação do gás no Estado é propícia para a vinda de novos players”, pontuou o diretor-presidente da Agrese Luiz Hamilton.

Durante a ida ao Rio de Janeiro, os representantes da Agrese estiveram com a direção da Eneva para tratar sobre a comercialização de gás em Sergipe pela maior usina termoelétrica a gás natural do Brasil e da América Latina.

