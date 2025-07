Agroamigo celebra 20 anos e registra R$ 180 milhões em Sergipe no 1º semestre

O Banco do Nordeste (BNB) comemorou 20 anos do Agroamigo nesta sexta-feira, 25, com uma solenidade na Associação Atlética de Itabaiana, no Agreste do estado. De modo simultâneo, todas as unidades do programa de microcrédito rural realizaram o evento. Foram anunciados os resultados do primeiro semestre: R$ 4,4 bilhões em investimentos, distribuídos em 332,7 mil operações.

Os produtores rurais de Sergipe receberam R$ 179,9 milhões de janeiro até agora. O valor está pulverizado em 12 mil contratos. Somente na região atendida pela unidade do Agroamigo em Itabaiana, são mais de R$ 19,9 milhões aplicados, em mais de 1.300 operações no período.

O produtor rural João Paulo Tavares, do município de Macambira, começou sua história com o agronegócio aos 5 anos de idade. Ele reforçou a importância do programa para o desenvolvimento da produção. Com orientação e financiamento do Agroamigo há 10 anos, ele produz macaxeira, milho e cria 30 suínos. Com novas técnicas, pretende duplicar a criação.

“O apoio do Banco abriu portas e trouxe oportunidades. No começo não foi fácil, mas com ajuda de um agente de microcrédito, recebi uma dica que mudou tudo: investir na criação de suínos. O espaço é menor e o retorno, maior. O apoio do Agroamigo foi essencial para tudo isso. Sonho bom é aquele que a gente tira de dentro e faz acontecer. E o Banco é o parceiro que nos ajuda a correr atrás dos objetivos e transformar sonho em realidade”, explica João Paulo.

O superintendente estadual de Sergipe, César Santana, participou do evento em Itabaiana e destacou que o programa atua para realizar os sonhos do produtor rural nas pequenas propriedades.

“Em Sergipe, o microcrédito rural ajuda a desenvolver a cultura do milho, a produção de leite e uma série de outras atividades que produzem alimentos de qualidade. E o mais interessante é que o programa vai além do acesso ao recurso financeiro, porque leva orientação e acompanhamento sistemático da produção, para melhorar a produtividade e adequar o microcrédito à medida certa do crescimento de cada produtor”, declarou César.

Agroamigo

O programa foi criado em 2005 para melhorar o perfil social e econômico das famílias rurais na área de atuação do BNB, que compreende os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Por meio dos agentes de microcrédito, o Agroamigo atende, de forma pioneira no Brasil, a milhares de agricultoras e agricultores familiares, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como estímulo à geração de renda e melhoria do uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades desenvolvidas em estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias próximas.

Texto e foto ascom BNB