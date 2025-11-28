AGROPESC RECEBEU PALESTRA SOBRE OPORTUNIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ESTÂNCIA

Agricultores do município de Estância (SE) tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em atividade realizada na programação da Agropesc.

A palestra, que aconteceu nesta sexta-feira (28), foi conduzida pelo superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no estado, Janderson Maués, e ocorreu na Escola Maria Isabel Carvalho Nabuco D’Ávila.

Promovida pelo Sebrae/SE em parceria com a Prefeitura de Estância, a Agropesc reúne produtores rurais e instituições públicas para discutir iniciativas voltadas ao desenvolvimento local. A participação da Conab na feira contribui para esclarecer, de forma direta, como ocorre a inserção dos agricultores em políticas públicas de apoio e em ações de abastecimento alimentar.

Durante a exposição, foram apresentados elementos gerais sobre o PAA, com foco na modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS). Nesse formato, a produção da agricultura familiar é adquirida pelo governo e destinada a entidades socioassistenciais, como escolas, equipamentos públicos de segurança alimentar e cozinhas solidárias. Além de garantir mercado para os produtores, a modalidade contribui para o atendimento de organizações que distribuem alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade, consolidando um ciclo que beneficia tanto quem produz quanto quem recebe os alimentos.

A palestra integra a programação técnica da Agropesc e reforça o papel das políticas públicas na promoção de oportunidades para agricultores da região, oferecendo informações práticas sobre o acesso à modalidade e os procedimentos necessários para participação nos projetos executados pela Conab.

Ascom Conab