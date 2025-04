ALAN LEMOS ASSUME A PRESIDÊNCIA DA SERGAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DE SERGIPE

Nesta terça-feira, 1º, Alan Alexander Mendes Lemos assumiu o cargo de diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), sucedendo José Matos Lima Filho. Com uma trajetória acadêmica e profissional consolidada, o novo gestor reforçou seu compromisso com a ampliação e fortalecimento do setor energético no estado.

Alan Lemos agradeceu ao governador Fábio Mitidieri pela confiança e destacou a importância da Sergas no desenvolvimento econômico e sustentável de Sergipe. “Agradeço ao governador por ter depositado a confiança em mim. Assumo essa missão com grande responsabilidade e com a certeza de que podemos avançar ainda mais na interiorização do gás natural e na ampliação do uso desse recurso estratégico para a economia do estado”, afirmou.

O novo presidente também destacou a qualidade e a capacidade do corpo técnico da Sergas. “Durante esse período de transição, percebi a qualidade dos colaboradores, uma equipe tecnicamente muito capacitada e comprometida. Vamos trabalhar juntos. Vocês terão em mim uma pessoa dedicada, compreendendo os objetivos da companhia para que a gente possa trilhar sempre por um caminho com segurança e tranquilidade”, disse o presidente.

Alan Lemos possui uma sólida carreira acadêmica e experiência na gestão pública. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Economia pela University of Illinois (EUA) e doutor em Ciências Econômicas pela Universidad de Matanzas (Cuba). Atualmente, é professor do Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Além da atuação na área acadêmica, Lemos também esteve à frente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju entre 2019 e 2024, período em que liderou diversas ações voltadas à sustentabilidade e preservação ambiental.

Com a chegada de Alan Lemos, a Sergas segue focada em sua missão de expandir a infraestrutura de gás natural canalizado, contribuir para a transição energética e fortalecer o setor industrial e comercial do estado.

