Alessandro traça soluções para manter a Unigel em atividade em Sergipe

O senador Alessandro Vieira (PSDB/SE) tem atuado para traçar soluções para a manutenção das atividades da Unigel em Sergipe. A empresa que explora a produção de amônia, ureia e sulfato de amônia na cidade de Laranjeiras apresentou proposta de suspensão temporária dos contratos de trabalho dos colaboradores da unidade de fertilizantes nitrogenados a partir do dia 1º de junho, durante reunião com o Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (Sindipetro AL-SE).

De acordo com comunicado divulgado pela Unigel, “a medida se faz necessária em função da discrepância entre o preço do gás natural, principal matéria-prima utilizada e o preço dos produtos fabricados na Unigel Agro SE, fator que vem afetando diretamente a competitividade do negócio”, diz a nota.

A Unigel retomou sua produção de fertilizante em 2019, mesmo ano em que arrendou a fábrica da Petrobras em Laranjeiras, pelo período de 10 anos, que poderão ser prorrogados por mais 10. A unidade sergipana possui capacidade de produção anual de 650 mil toneladas de ureia, 450 mil toneladas de amônia e 320 mil toneladas de sulfato de amônio, tornando-se o maior produtor nacional de fertilizantes nitrogenados. A empresa informou aos seus funcionários que a continuidade do trabalho está inviabilizado por conta do elevado preço cobrado pelo abastecimento do gás, que garante a sua produção.

Ciente da situação, na segunda semana de Maio, o senador Alessandro Vieira reuniu a bancada federal sergipana para traçar soluções para a manutenção das atividades da Unigel. Estiveram presentes o senador Laércio Oliveira, os deputados Thiago de Joaldo, João Daniel, Rodrigo Valadares, Ícaro de Valmir, as deputadas Delegada Katarina e Yandra Moura, e representantes da Unigel. Os Deputados Gustinho Ribeiro e Fábio Reis estavam doentes e não foram à Brasília nessa semana. O senador Rogério Carvalho estava em missão oficial.

“Para avançar nessa situação, nós precisamos de uma Medida Provisória do Governo Lula, que crie uma regulamentação específica para o setor de gás utilizado para fertilizantes nitrogenados. Fora dessa alternativa nada resolve, porque temos um gás que custa $15 dólares, e para ser viável para a produção da Unigel, o gás precisa estar na faixa de $7 dólares. Em conjunto, a bancada federal de Sergipe está elaborando um manifesto, nos colocando em favor do pleito da Unigel e apontando as soluções identificadas”, informa Alessandro Vieira.

O Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás apenas de EUA, China e índia. A agricultura nas principais regiões produtoras do Brasil depende muito da reposição de nutrientes no solo para manter e ampliar a produtividade da produção.