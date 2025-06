AMBULANTES E MORADORES CELEBRAM MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA GERADA PELA SEGUNDONA DO TURISTA

A Segundona do Turista, no bairro Industrial, em Aracaju, se transformou em um verdadeiro corredor de oportunidades econômicas. A tradicional Rua São João, além de palco do forró pé de serra, torna-se um ponto estratégico para o comércio informal, movimentando a economia local e oferecendo renda extra a quem vive na região. Ambulantes e moradores aproveitam a presença do público para comercializar comidas típicas, bebidas, brinquedos e outros produtos, em barracas ou vendendo diretamente das calçadas de casa.

A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, tem impacto direto no dia a dia dessas pessoas, que enxergam na festa uma chance de ampliar seus ganhos e garantir maior visibilidade para os pequenos negócios. Para muitos, a Segundona do Turista representa mais do que uma celebração cultural: é uma oportunidade concreta de empreender e crescer dentro do próprio bairro.

Com mais de uma década de experiência na venda de acarajé, Ana Cristina, moradora do Bairro Industrial, é uma das presenças marcantes da Segundona do Turista. Ela participa do festejo pelo terceiro ano seguido, e celebra o sucesso das vendas. “Vendo acarajé há mais de dez anos e, para mim, é uma alegria poder participar desse evento toda segunda. É gratificante ver turistas que nunca comeram acarajé se encantarem com o sabor e voltarem para elogiar. Além de movimentar nossas vendas, esse evento valoriza a cultura e dá visibilidade ao nosso trabalho”, destaca ela.

Aos 24 anos, Jessica Lauane já acumula experiência à frente de sua barraca de batata frita na Rua de São João. Presente todos os dias da programação, ela ressalta a força da Segundona do Turista, que, segundo ela, movimenta o comércio como nenhum outro dia. Este ano, inclusive, o fluxo de pessoas já têm superado as edições anteriores, refletindo diretamente nas vendas. “A segunda-feira aqui é perfeita. É o dia em que vendo tudo e volto para casa sem nenhum material. A barraca funciona todos os dias, mas a segunda tem um movimento diferente, mais intenso, que ajuda muito nos negócios. Esse ano, então, já estou sentindo uma diferença, o público aumentou e as vendas melhoraram logo no início”, afirma Jessica, animada com os resultados

Mesmo com a rotina corrida das feiras livres, onde ajuda a mãe durante a semana, Wilyane Corunba faz questão de reservar as segundas-feiras para participar da Segundona do Turista. A jovem feirante monta sua própria barraca no evento e aproveita a movimentação para garantir uma renda extra com a venda de salgados. “Trabalho com minha mãe nas feiras, mas toda Segundona eu venho por conta própria. É uma oportunidade a mais de vender, juntar um dinheiro extra e ainda mostrar meu trabalho para um público diferente. Já tem cliente que vem me procurar porque provou e gostou dos salgados no ano passado”, conta Wilyane.

Movimentação local

Moradora da Rua de São João há quase três anos, Sandra Maria aproveita a localização privilegiada para reforçar a renda familiar com a venda de comidas típicas. Enquanto a filha se dedica ao preparo dos pratos, ela cuida das vendas na porta de casa, aproveitando o fluxo constante de turistas e sergipanos durante os dias de festa. Sandra destaca que, entre quinta-feira e segunda, a movimentação da Segundona é a mais intensa e lucrativa. “É muito bom poder vender aqui mesmo, na porta de casa, num ambiente em que me sinto segura e à vontade. Minha filha faz as comidas e eu vendo. E graças a Deus o movimento tem sido ótimo. Trabalho desde quinta-feira, mas é na segunda que o fluxo de gente aumenta de verdade e as vendas disparam. Tem sido um reforço importante na renda da nossa família”, classifica Sandra.

Já Givaldo Oliveira, que mora na tradicional rua há 27 anos, é uma das figuras mais conhecidas do local. Com mais de duas décadas à frente de sua barraca de pastel, ele acompanha de perto a movimentação da Segundona do Turista e comemora os bons resultados deste ano. Para ele, as vendas de segunda-feira já viraram uma tradição e uma grande fonte de renda. “Tenho minha barraca aqui há vários anos e posso dizer com certeza: a segunda-feira é um presente para quem trabalha com venda. O movimento é forte, as vendas aumentam bastante e, pra falar a verdade, chega a ser melhor do que um 13º salário. Este ano, então, está sendo ainda melhor. Só tenho a agradecer”, comemora Givaldo, sorrindo entre um atendimento e outro.

Com mais de duas décadas à frente de uma mercearia na Rua de São João, Antônio de Souza aproveitou o crescimento do movimento na região para expandir os negócios. Em frente ao tradicional quadrilhódromo, montou um ponto de espetinho que virou sucesso entre os frequentadores da Segundona do Turista. Segundo ele, a segunda-feira é o dia de maior fluxo, superando até os fins de semana, com clientes fiéis que já sabem onde encontrar sabor e atendimento de confiança. “Tenho minha mercearia aqui há mais de 20 anos, e com esse movimento todo, resolvi montar um ponto de espetinho também. E não me arrependo: toda segunda é casa cheia. O pessoal já conhece, sabe onde encontrar a gente e volta. Fico muito feliz em ver esse movimento crescer e saber que o nosso ponto virou parada certa”, celebra Antônio.

Programação

Nesta segunda-feira, a festa teve início às 18h com a apresentação animada de Ararão do Nordeste, que colocou o público para dançar logo nos primeiros acordes. Em seguida, a Quadrilha Junina Meu Xodó encantou o público no tradicional quadrilhódromo da Rua de São João, com um espetáculo repleto de cores, ritmo e tradição. O encerramento ficou por conta do Caçula do Forró, que garantiu muito arrasta-pé e fechou a noite com muita animação.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista, evento que celebra a sergipanidade e o título de ‘país do forró’, está em sua segunda edição na histórica Rua São João. No espaço, são realizados shows musicais de forrozeiros locais e convidados, além de apresentações de quadrilhas juninas, grupos folclóricos e parafolclóricos.

Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, este ano o evento conta com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom).

Foto: Thiago Santos