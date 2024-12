Anderson Gois anuncia franquia e expansão nacional da Palco Escola de Oratória

Com mais de 20 anos de experiência em treinamentos de oratória, o professor Anderson Gois lançou a Palco Escola de Oratória como modelo de franquia. A proposta é expandir a metodologia exclusiva desenvolvida pelo sergipano, que já impactou milhares de pessoas, para diferentes regiões do Brasil, consolidando a escola como referência em comunicação.

Com raízes em Sergipe, a Palco Escola de Oratória nasce como um orgulho regional. “Quero que a Palco Escola de Oratória, um negócio nascido em Aracaju, de alguém que veio do bairro Industrial, se transforme em orgulho para nossa gente. Meu desejo é que em todo o canto do país exista uma unidade da Palco Escola de Oratória. Será a essência dos sergipanos percorrendo o país”, destaca Anderson Gois, que acredita no potencial transformador do projeto para divulgar a cultura e os valores sergipanos em nível nacional.

A Palco já possui duas unidades em operação: a matriz em Aracaju, onde foi fundada, e uma segunda unidade em Brasília. Ambas servem como base para o novo modelo de franquia, que promete suporte robusto e crescimento estruturado para os franqueados.

Os cursos da Palco variam de R$ 497 a R$ 1.997 e são realizados em turmas de até 12 alunos, garantindo atenção personalizada. “Nosso método é focado na prática, o que proporciona resultados excepcionais. Nossos alunos saem realmente preparados para se comunicar com confiança”, explica o professor.

Reconhecido como um dos maiores treinadores de oratória e técnicas de apresentação em público do país, Anderson Gois dedicou mais de 20 anos à capacitação de pessoas que desejam desenvolver suas habilidades comunicativas. Seu método exclusivo é fruto de estudos, experiências e práticas que tornam o aprendizado dinâmico, eficaz e acessível a diferentes perfis de alunos.

Plano de expansão

A meta da Palco é alcançar 300 unidades nos próximos cinco anos, com 60 nos primeiros dois anos, formando uma base sólida para o crescimento sustentável. Cidades com mais de 100 mil habitantes ou microrregiões equivalentes são o foco do modelo, incluindo localidades sergipanas como Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, além de novas unidades em Aracaju.

O potencial de faturamento de uma unidade supera R$ 60 mil mensais, com uma operação enxuta e lucratividade de até 73%. “Cada unidade não será apenas um ponto comercial, mas um catalisador de transformação, impactando financeiramente os franqueados e suas comunidades com o poder da comunicação”, destaca Gois.

Legado

Para Anderson Gois, o lançamento do modelo de franquia vai além do sucesso empresarial. “Queremos criar uma rede comprometida com valores de colaboração, transformação e excelência. Cada franqueado será parte de uma jornada de impacto real, construindo um legado para suas famílias e futuras gerações”, afirma.

Com a expansão das franquias, a Palco Escola de Oratória não só amplia seu alcance, mas consolida sua posição como uma marca comprometida com qualidade e transformação de vidas por meio da comunicação.

