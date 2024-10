Aneel aciona bandeira vermelha patamar 2 no mês de outubro

Outubro começa nesta terça-feira, 1º, com conta de energia mais cara. Bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Serão cobrados R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora. Os motivos segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica: o risco hidrológico com as poucas chuvas e a queda no nível dos reservatórios, e o preço de mercado de energia elétrica, que tem aumentado por conta da seca. Lembrando que, em setembro, a bandeira tarifária já era vermelha, mas patamar 1.

A sequência de bandeiras verdes – que começou em abril de 2022 – foi interrompida em julho deste ano, com a bandeira amarela. Em agosto, nova bandeira verde e, desde setembro, a vermelha, que aliás, tinha sido acionada pela última vez em agosto de 2021, durante a crise hídrica.

Fonte Agência Brasil