ANEEL APROVA REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL DA ENERGISA SERGIPE; NOVOS ÍNDICES ENTRAM EM VIGOR EM 22 DE ABRIL

Nesta terça-feira (15), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador do setor elétrico, aprovou o reajuste tarifário da Energisa Sergipe. A distribuidora atende 892 mil clientes nos 63 municípios de atuação.

Para clientes do Grupo B residencial, a tarifa de energia elétrica terá o reajuste médio de 6,69%. Para o Grupo A, que compreende os consumidores da média e alta tensão, o reajuste médio será de 8,10% em 2025. As novas tarifas entrarão em vigor no dia 22 de abril. O efeito médio para os clientes da Energisa Sergipe é de 7,00%.

O cálculo do reajuste das tarifas de energia elétrica segue regras estabelecidas em contratos de concessão. De acordo com a Aneel, a Parcela A, que são aqueles custos não gerenciáveis pela distribuidora foram os que mais contribuíram para o aumento a ser percebido, com impacto de 4,97%, no que se destacam os encargos setoriais. A parcela que cabe a distribuidora, a Parcela B, impactou 2,30%.

Na composição da tarifa, a distribuidora representa a menor parcela. Apenas 28,8% do valor cobrado na fatura fica com a Energisa Sergipe para cobrir os custos de operação, manutenção e investimentos nos municípios de atuação. O restante do montante é repassado para as empresas geradoras de energia, transmissoras e os encargos e tributos governamentais.

Investimentos

A Energisa realiza investimentos na rede elétrica para melhoria contínua do fornecimento de energia. Para este ano de 2025, serão investidos 288, 6 milhões nos 63 municípios de atuação em Sergipe. A região da Grande Aracaju receberá o maior aporte dos recursos para obras de melhoria e modernização da rede elétrica.

Os investimentos serão alocados em obras para melhoria e reforma da rede elétrica, instalação de equipamentos que permitam a automação e comandos a distância, construção de subestações e linhas de distribuição de alta tensão, combate ao furto de energia e expansão de redes para ligação de novos clientes urbanos e rurais. Em obras para ampliação e modernização da rede elétrica, serão investidos cerca de R$ 183 milhões.

