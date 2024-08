ANP PROJETA R$ 32 BILHÕES EM INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DE SERGIPE E REPERCUTE AGENDA NO ESTADO

ANP projeta R$ 32 bilhões em investimentos para Sergipe e repercute agenda no estado

Anúncio ocorre no contexto de alta na produção de óleo e gás no estado e da prorrogação da produção

Realizada entre os dias 22 e 26 de julho, a Semana do Petróleo, Gás e Energia segue a repercutir e atrair os olhares do Brasil para Sergipe. Por ocasião da programação, conduzida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou a projeção de investimentos de R$ 32 bilhões em Sergipe até 2028.

A expectativa inclui atividades como perfuração, completação e arrasamento de poços, levantamento sísmico, teste de formação e de longa duração e descomissionamento de instalações. A maior parte dos recursos está estimada para 2028, chegando a R$ 13,68 bilhões. Ainda para 2024, o valor deve chegar a R$ 1,4 bilhão. Para 2025, são R$ 3 bilhões previstos; seguidos de R$ 6,1 bilhões em 2026 e R$ 7,8 bilhões em 2027.

Também de acordo com a ANP, o pagamento de royalties ao estado deve crescer de R$ 56,9 milhões em 2021 para R$ 135,4 milhões em 2028. Já os municípios deverão receber R$ 359 milhões, em contraste aos R$ 223 milhões destinados em 2021. Grande parte dos investimentos mencionados pela ANP, que foram listados pelo seu diretor-geral, Rodolfo Saboia, se enquadram no âmbito do programa Sergipe Águas Profundas (Seap), da Petrobras.

A companhia se encontra em momento de revisão do modelo de contratação das duas plataformas a serem instaladas na bacia Sergipe-Alagoas, segundo expressou a diretora de Exploração e Produção (E&P), Sylvia dos Anjos, durante passagem por Sergipe no último dia 26. Na oportunidade, a diretora também frisou que a companhia mantém a projeção do Seap para 2028, embora, em função da nova licitação, haja possibilidade de que o prazo se estenda para o ano seguinte. O projeto Sergipe Águas Profundas inclui sete campos de produção e previsão de exportar 18 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, além de 240 mil barris de petróleo por dia.

A ANP também estuda a inclusão de 72 blocos terrestres da bacia Sergipe-Alagoas na Oferta Permanente da agência. Segundo Rodolfo Saboia, a bacia é uma das apostas para dobrar a produção de gás natural no Brasil até 2030. No início de agosto, também foi anunciada a aprovação da revisão dos planos de desenvolvimento de sete campos de exploração, incluindo os de Aruari e Castanhal, que se localizam na bacia de Sergipe. Nos dois campos, as fases de produção foram prorrogadas para o dia 5 de agosto de 2052. Ambos são operados pela Carmo Energy, com 100% de participação.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, as declarações da ANP e da Petrobras refletem o protagonismo do estado no setor. “Sergipe é uma potência, e os principais atores do segmento de óleo, gás e energia reconhecem os esforços do Governo do Estado para desenvolver esse potencial. Durante o Sergipe Oil & Gas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, parabenizou a administração estadual pela iniciativa de debater a modernização do contrato de gás canalizado e pelo trabalho de vanguarda rumo à harmonização regulatória. Com esse foco, seguimos na busca por gerar emprego, renda e desenvolvimento para os sergipanos”, sublinhou.

Contexto

Em paralelo à repercussão da Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe, o estado vive um período de aumento da produção de óleo e gás. Recente análise da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), com base em dados da ANP, dá conta de que a produção de petróleo no mês de junho alcançou uma média de 8,8 mil barris por dia. Já a produção de gás em junho foi 3,9% maior frente ao mês anterior, somando cerca de 2 milhões de metros cúbicos.

Em comparação com junho de 2023, a produção de petróleo teve acréscimo de 47,3%. No acumulado de 2024, o quantitativo produzido chegou a 53,4 mil barris de óleo, representando crescimento de 55,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Semana do Petróleo, Gás e Energia

A programação da Semana do Petróleo, Gás e Energia reuniu diversos eventos vinculados ao setor, promovendo as potencialidades do estado no mercado nacional e internacional. Na grade de atividades estiveram a audiência pública sobre o contrato local de gás canalizado realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese); a terceira edição do Sergipe Oil & Gas; o Seminário de Transição Energética da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale); e a cerimônia de celebração do projeto de conexão do terminal de gás natural da Eneva à malha de transporte da TAG; entre outros eventos.

Foto: Igor Matias