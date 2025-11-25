Apoio direto do Governo de Sergipe à retomada de operação da Fafen amplia o acesso a emprego formal

O trabalho com carteira assinada em Sergipe vive um momento histórico. Em setembro de 2025, foram registradas 357.444 pessoas em empregos formais, superando o total de sergipanos beneficiários do programa Bolsa Família (356 mil). O saldo positivo evidencia o efeito positivo de políticas públicas do Governo de Sergipe, que vai ampliar ainda mais o emprego formal com o apoio direto à retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) no estado.

Localizada em Laranjeiras, município da Grande Aracaju, a Fafen voltará a funcionar após a gestão estadual ter garantido condições estruturais e de incentivo para o retorno das atividades. Beneficiado pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), o empreendimento prevê criar 1.400 empregos diretos e indiretos. Deste total, 338 foram vagas abertas pelo portal GO Sergipe, plataforma do governo que permite aos trabalhadores cadastrar currículo e se candidatar a oportunidades de trabalho disponibilizadas por empresas também presentes na plataforma.

A fábrica já iniciou as contratações e oferece empregos em diferentes áreas, contemplando níveis variados de formação e experiência. São cargos como auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pintor industrial e encanador. Há ainda, por exemplo, vagas de almoxarife, assistente administrativo, eletricista e soldador. Além disso, a população tem acesso a postos de trabalho que incluem técnico em edificações, técnico em meio ambiente e técnico em segurança do trabalho.

A expectativa é de que, até o fim de 2025, a produção seja retomada na unidade que será gerida pela empresa Engeman, vencedora do processo licitatório conduzido pela Petrobras. Para quem vive em cidades da Grande Aracaju e de regiões próximas à fábrica, a retomada representa uma mudança de vida por meio do emprego.

São pessoas como o morador de Laranjeiras Christian Ramon dos Santos, beneficiado pelo Mutirão do Emprego, realizado pelo Governo do Estado. Promovida em diversos municípios, a iniciativa facilita o acesso ao trabalho com carteira assinada, oferece orientações à população e esclarece dúvidas sobre o ‘GO Sergipe’. “Às vezes, a gente mora perto do local onde tem a oportunidade, mas não consegue chegar. Moro praticamente do lado da fábrica. Antes, a gente não tinha isso, alguém que pudesse nos ajudar. Seja uma fábrica ou um supermercado: priorizar as pessoas da própria região para dar a oportunidade é muito importante”, considera.

Trabalho transforma

O aumento no número de empregos significa, também, o fortalecimento econômico de toda a região, contribuindo diretamente para o desenvolvimento local. Beneficiado pelo Mutirão do Emprego, o morador de Riachuelo Adenilson Lucinho é um dos que pretendem participar dessa transformação. “Só tenho que agradecer. Consegui me cadastrar para a vaga de serviços gerais da Fafen. Foi muito bom porque a gente não precisou sair de Riachuelo e viajar para outro lugar para ter acesso. Ajudou muito”, avaliou.

Além de apoiar diretamente a retomada do empreendimento, a gestão estadual também contribui para que os sergipanos estejam preparados para trabalhar na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados. Por meio do programa Qualifica Sergipe, o estado oferece cursos profissionalizantes à população, que atendem às demandas de cada região do estado. Já com o Programa Primeiro Emprego (PPE), é assegurada capacitação para jovens de 18 a 29 anos sem experiência no mercado de trabalho.

Foto: Arthuro Paganini