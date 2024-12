APROVADA LEI DE INCENTIVO PORTUÁRIO: FECOMÉRCIO DE SERGIPE DESTACA IMPACTO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Nesta semana, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou o Programa de Estímulo à Atividade Portuária, iniciativa que promete transformar o panorama econômico do estado ao ampliar a competitividade do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB). A lei oferece incentivos fiscais, como a redução do ICMS em importações e operações comerciais, com validade até 2032.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe avaliou positivamente a medida, destacando os impactos diretos para o comércio exterior e a geração de empregos em setores como logística, comércio e serviços. Para o presidente da Fecomércio-SE, Marcos Andrade, a aprovação da lei simboliza um marco no desenvolvimento econômico regional:

“A redução de custos operacionais trazida por esse programa coloca Sergipe em uma posição estratégica no mercado internacional. O fortalecimento das atividades portuárias não apenas atrai novos investimentos, mas também dinamiza a economia local, gerando emprego e renda em diversas áreas. Essa é uma oportunidade única de alavancar nossa participação no comércio exterior. Com a nova lei, Sergipe reafirma seu potencial como ponto estratégico de conexão entre o Brasil e o mundo, promovendo o desenvolvimento sustentável e a inclusão econômica de milhares de trabalhadores”, afirmou Andrade.

A Fecomércio-SE também ressaltou que os incentivos fiscais criam um ambiente mais atrativo para as empresas, aumentando a competitividade do estado em relação a outros portos do Nordeste. Esse movimento deve impulsionar os setores logísticos, de transporte e de serviços auxiliares, criando uma cadeia virtuosa de crescimento econômico.

Com a implementação do programa, projeta-se um aumento significativo no volume de cargas movimentadas no TMIB, consolidando Sergipe como um hub logístico regional. Além disso, a medida é vista como essencial para atrair novos investimentos privados, potencializando o desenvolvimento da infraestrutura portuária e a geração de novos postos de trabalho.

A Fecomércio-SE reforçou seu compromisso em trabalhar junto ao governo e ao setor empresarial para maximizar os resultados do programa. “Vamos atuar para que os benefícios dessa lei cheguem a toda a sociedade sergipana. O fortalecimento da atividade portuária terá reflexos diretos no comércio, na educação profissional e na qualidade de vida da população”, concluiu Marcos Andrade.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto James Silva