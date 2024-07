APROVADA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CONECTA-SE NO VALOR DE ATÉ 53 MILHÕES, JUNTO AO BIRD

Aprovado por maioria nesta quarta-feira (17) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei nº 276/2024, de autoria do Poder Executivo, autorizando uma operação de crédito externa junto ao Banco Interestadual de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União, no valor de até 53 milhões, 870 mil dólares americanos, para o Programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável (CONECTA-SE).

O CONECTA-SE é um programa de aceleração digital que tem como objetivos melhorar a qualidade do acesso à internet para a população de todo o estado de Sergipe e promover um canal de diálogo mais moderno e eficaz entre o governo e a população.

Os recursos aprovados serão investidos no desenho e implementação do anel digital de alta capacidade no interior do estado, provendo a capacidade de transporte de dados em municípios com baixa densidade de infraestrutura; transformação digital dos serviços do estado, incluindo a coordenação dos serviços, integração de sistemas e bases de dados; habilitação de servidores públicos e cidadãos que atuarão e usufruirão dos benefícios, contemplando e operacionalização da plataforma digital do estado; além de desenvolvimento do programa compensatório, em resposta ao aumento potencial de demanda de energia, incluindo fontes adicionais de energia, melhorias da eficiência e baixa emissão dos sistemas elétricos de prédios e equipamentos públicos.

A secretária de estado da Fazenda, Sarah Tarsila Araújo ressaltou que essa operação de crédito equivalente a mais de 250 milhões de reais, será destinada a investimentos em transformação digital e tecnologia da informação.

“Como a gente vai conseguir atrair investimentos sem ter uma conectividade? Esse valor é para a gente conseguir atrair mais investidores, para criar mais empregos e mais renda para a população. Uma operação de crédito é ruim se pegar para pagar folha, mas se pega para investimento faz todo sentido. Se a pessoa pega um empréstimo para viajar é complicado, mas quando se pega um empréstimo para construir uma casa, construir um apartamento, faz sentido porque paga em 20, 30 anos e é um bem que está com você. A mesma coisa é o estado, pois a gente vai trabalhar na infraestrutura, que vai voltar para a população”, exemplifica.

Ao responder às críticas da bancada da oposição de que “O governador diz que os caixas estão bem, mas vive fazendo empréstimos de forma genérica e endividando o estado”, o líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) respondeu:

“Sergipe tem o menor percentual de endividamento do Brasil. Se o governo tem condições de contrair esses recursos é porque tem a certeza que vai pagar”.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza