Aracaju abre mais de 7 mil novos postos formais de trabalho no mês de outubro

Aracaju registrou a abertura de 7.873 vagas com carteira assinada em outubro e chegou ao saldo de 73.977 novos postos formais no acumulado dos dez primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A capital sergipana apresentou desempenho positivo em quatro grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados, com destaque para o setor da Construção, que gerou 275 novos postos. Na sequência, aparecem: Comércio (183), Serviços (28) e Indústria (3).

As novas vagas com carteira assinada geradas em outubro em Aracaju foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 323 postos, enquanto 162 vagas foram ocupadas pelas mulheres. Pessoas com Ensino Médio completo foram as principais atendidas, com 363 postos na capital. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas na capital em outubro: 501.

Na avaliação da presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, a cada novo resultado do Caged, vemos a confirmação de que a Prefeitura de Aracaju está construindo um ambiente mais favorável para quem busca oportunidade. “O crescimento expressivo na geração de empregos em outubro mostra que nossas ações de qualificação, intermediação e aproximação das empresas estão chegando às pessoas certas. É especialmente significativo ver a juventude e os profissionais com ensino médio completo ocupando essas vagas. Isso demonstra que investir em formação e abrir portas para o primeiro emprego tem feito diferença na vida das famílias e no fortalecimento da economia da nossa capital”, afirmou a presidente.

De acordo com o secretário da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Júnior, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Semde, vem atraindo novas empresas, aumentando assim a empregabilidade na capital, fazendo com que tenhamos mais postos de trabalho e que a economia melhore ainda mais. “A formação de profissionais por meio da Fundat faz com que esses profissionais se mantenham mais tempo empregados devido à experiência que é adquirida ao longo dessa capacitação”, destacou o secretário.

PNAD

Os números do Novo Caged de outubro revelam o que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao terceiro trimestre de 2025, divulgada no dia 14 de novembro, já havia sinalizado. No período, Aracaju alcançou a menor taxa de desocupação da série histórica, consolidando um cenário de fortalecimento do mercado de trabalho local.

De acordo com o levantamento, a taxa de desocupação na capital caiu de 6,8% no segundo trimestre para 6% no terceiro trimestre, uma redução de 0,8 ponto percentual (p.p.). O índice também representa queda significativa em relação ao início do ano, quando o percentual era de 9%, e ao mesmo período de 2024, com diminuição de 2,6 p.p.

