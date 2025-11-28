Aracaju adere a programa federal de adaptação às mudanças climáticas

Alinhada com a necessidade de repensar práticas, instrumentos urbanísticos e fortalecer políticas públicas que integrem meio ambiente, clima e desenvolvimento urbano, a Prefeitura de Aracaju aderiu ao AdaptaCidades, programa federal voltado ao apoio técnico e financeiro para estados e municípios no desenvolvimento de estratégias e planos locais de adaptação às mudanças climáticas.

A manifestação de interesse foi assinada por representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na última quarta-feira, 26. Com a adesão, Aracaju passa a integrar uma rede de cidades que trabalharão na elaboração de seus próprios Planos de Adaptação Climática, ferramenta essencial para orientar políticas públicas eficazes de médio e longo prazo.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, as cidades estão na linha de frente dos efeitos das mudanças climáticas. “O papel das cidades é central no enfrentamento da crise climática. É nelas que os impactos imediatos são sentidos, como inundações, ondas de calor e outros eventos extremos”, explicou.

O gestor de projetos, Pedro Menezes, destacou a importância da adesão de Aracaju no que se refere ao planejamento de ações de adaptação e mitigação mais eficazes, bem como no protagonismo do município na agenda climática nacional e internacional. “Aracaju deu um passo muito importante ao aderir ao programa. Com esse apoio, a gestão municipal conseguirá ampliar a capacidade de planejar políticas públicas cada vez mais consistentes para enfrentar e mitigar os impactos das mudanças do clima”, disse.

O AdaptaCidades é uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e apoiada pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Cidades que tem como objetivo ampliar a capacidade dos municípios brasileiros de planejar e implementar ações de resiliência, reduzindo vulnerabilidades e preparando os territórios para a intensificação de eventos climáticos extremos.

Texto e foto AAN