Aracaju apresenta crescimento no fluxo de passageiros do setor aéreo

A Aena Brasil, administradora do Aeroporto Internacional Santa Maria, divulgou dados que mostram aumento no número de passageiros que passam pela capital sergipana. Em maio, os números apresentaram a manutenção de uma curva de crescimento iniciada em janeiro. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), segue intensificando ações com o objetivo de atrair novos visitantes.

Em maio deste ano, entre chegadas e partidas, mais de 108 mil pessoas passaram pelo Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. O número é 17,6% superior ao do mesmo mês de 2024. Um crescimento considerado bastante significativo para o segmento turístico.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, também foi possível observar melhora nos números. Ao todo, mais de 545 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal aeroportuário da capital sergipana. O crescimento é de 9,6% em relação ao mesmo período também de 2024, o terceiro maior percentual entre os aeroportos administrados pela Aena no Nordeste.

“Tudo isso é resultado daquilo que estamos fazendo desde o primeiro dia que assumimos a administração de Aracaju”, afirmou Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju. “Já fizemos muito nesse período e o turista hoje se sente atraído para nos visitar. Está aí o Forró Caju, com uma programação que se espalha por toda a cidade. Tenho certeza que, quando finalizados, os números de junho serão ainda melhores”, disse.



Recepção de Turistas



A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), vem realizando, ao longo do mês de junho, a recepção dos turistas que desembarcaram no Aeroporto Internacional Santa Maria.

O projeto ‘Bem-Vindo ao País do Forró’ conta com uma estrutura que envolve distribuição de adereços, alimentos típicos e apresentações de quadrilhas juninas e trios pé de serra. Tudo é preparado no setor de desembarque do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. A ideia é receber bem o turista que visita a capital sergipana.



Forró Caju



O Forró Caju 2025 contará com 20 dias de programação, reunindo mais de 132 atrações musicais, das quais mais de 60% são artistas sergipanos. Grandes nomes como Wesley Safadão, Elba Ramalho, João Gomes, Simone Mendes e Mestrinho foram contemplados. O evento vai além das apresentações musicais, incluindo apresentações de quadrilhas juninas, cidade cenográfica e gastronomia típica. A festa segue até 29 de junho.

Foto: Kaio Espínola/Setur