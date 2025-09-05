Aracaju atrai R$ 30 milhões em investimentos com a chegada da empresa Callink

A política de atração de empresas e geração de empregos da gestão da prefeita Emília Corrêa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), já começa a trazer grandes resultados para Aracaju. A Callink, uma das principais empresas de BPO e soluções em atendimento e tecnologia do Brasil, anunciou a instalação de sua primeira unidade no Nordeste, que funcionará na capital sergipana. BPO é a sigla para Business Process Outsourcing, que em português significa Terceirização de Processos de Negócio.

Com investimento de R$ 30 milhões, as obras da nova sede já foram iniciadas e, ainda em setembro, começarão as contratações para cerca de 100 vagas imediatas. A expectativa é que até 2026 a empresa alcance a marca de mais de 2 mil empregos diretos na cidade, consolidando Aracaju como polo estratégico para o setor de tecnologia e serviços.

A atração de empresas e a geração de emprego em Aracaju fazem parte dos principais objetivos da gestão. A prefeita Emília Corrêa comemorou a chegada da nova empresa na cidade. “Uma notícia muito boa, afinal são mais de 2 mil empregos que chegarão em Aracaju e aquelas pessoas que estão precisando de uma oportunidade de trabalho podem se dirigir até a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), para buscar qualificação e também cadastrar seu currículo”, comemorou Emília.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, destacou a importância da chegada da empresa. “Aracaju vive um novo momento, em que estamos abrindo as portas para empresas inovadoras que acreditam no nosso potencial. A vinda da Callink representa não apenas a atração de um grande investimento, mas também a geração de centenas de empregos que vão transformar a vida de muitas famílias. Esse é um passo decisivo na política da prefeita Emília Corrêa de estimular o desenvolvimento econômico e colocar Aracaju em posição de destaque no cenário nacional”, afirmou.

O CEO da Callink, Fabiano Batista, também ressaltou a parceria com o município. “Nossa chegada ao Nordeste reforça o objetivo de crescer, inovar e ofertar serviços de excelência. Escolhemos Aracaju após vários estudos e também pelo apoio da prefeitura, que atua fortemente na busca de novos investimentos e geração de empregos”, explicou.

Sobre a Callink

A Callink é uma das maiores empresas de BPO e soluções em atendimento e tecnologia do Brasil, líder nacional em prevenção a fraudes. Com 18 anos de atuação e parte do Grupo Arcom, conta com mais de 9 mil especialistas em unidades em Minas Gerais, São Paulo e agora em Aracaju. Atua em áreas como cobrança, serviços financeiros, relacionamento, vendas e backoffice, além de investir em inovação por meio do Callink Labs, voltado para inteligência artificial, automação e analytics. Parceira de grandes marcas nacionais e internacionais, a empresa conecta pessoas, dados e tecnologia para transformar negócios e impulsionar o desenvolvimento regional e nacional.

