Aracaju desponta como novo polo para empresas de tecnologia no Nordeste

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), tem intensificado sua estratégia de atração de empresas de base tecnológica ao oferecer um dos ambientes fiscais mais competitivos do Nordeste.

Com base na Lei Complementar 183/2022, a capital sergipana concede redução de 60% do ISS para empresas que atuam em desenvolvimento de software, aplicativos, soluções SaaS, cloud computing, inteligência artificial, análise de dados, cibersegurança, blockchain, IoT e demais verticais do setor de tecnologia. A medida tem chamado a atenção de startups e scale-ups de diferentes regiões do país, que encontram em Aracaju uma combinação estratégica de incentivos financeiros, qualidade de vida e ambiente de inovação em expansão.

Além dos incentivos fiscais, Aracaju se destaca por oferecer um custo de vida competitivo, mobilidade urbana mais fluida, boa segurança pública e uma qualidade de vida superior à de grandes centros, fatores que contribuem diretamente para a produtividade das equipes e retenção de profissionais. A localização estratégica, próxima a outras capitais nordestinas, facilita a atuação regional de negócios que operam em escala nacional. A cidade também conta com universidades e centros formadores que abastecem o mercado com profissionais das áreas de tecnologia, ciência de dados e engenharia, respondendo a uma das principais preocupações de fundadores e investidores: a disponibilidade de mão de obra qualificada.

O ecossistema de inovação local está em constante crescimento, impulsionado por coworkings, hubs de tecnologia, comunidades de desenvolvedores e eventos especializados organizados em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A Prefeitura também tem ampliado diálogos com aceleradoras, fundos de investimento e iniciativas nacionais de fomento à inovação, fortalecendo o cenário para empresas que desejam se instalar na cidade.

Nesse contexto, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Junior, destaca que o avanço do setor é resultado direto do compromisso da atual gestão. “A gestão da prefeita Emília Corrêa tem sido decisiva para transformar Aracaju em um novo polo tecnológico do Nordeste. Com planejamento, responsabilidade e visão de futuro, a prefeita tem garantido segurança jurídica, incentivos competitivos e um ambiente favorável para que empresas inovadoras escolham Aracaju para crescer. Hoje, a cidade vive um momento único, porque temos uma gestão que entende a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico e atua diariamente para atrair novos investimentos e gerar oportunidades para nossa gente.”

O processo de solicitação dos benefícios fiscais é simples e orientado, com suporte direto da Semde para esclarecimento da legislação, conferência documental e acompanhamento do trâmite de aprovação. A Prefeitura reforça que a cidade está preparada para receber novas empresas e que a política de incentivo faz parte de uma estratégia clara de fortalecimento do setor tecnológico e diversificação econômica. Empresas interessadas podem agendar reuniões personalizadas com o time de atração de investimentos da Secretaria e terão acesso a ferramentas como o simulador oficial de economia fiscal, que estará disponível em breve.

Com uma política fiscal agressiva, ambiente de inovação crescente e uma estrutura urbana que favorece o equilíbrio entre produtividade e bem-estar, Aracaju se posiciona como uma das opções mais inteligentes para startups e empresas de tecnologia que buscam crescer de forma sustentável.

Martins Assessoria de Comunicação