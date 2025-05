ARACAJU DISCUTE PARCERIAS DE NEGÓCIOS COM TAIWAN EM EVENTO QUE REUNIU EMPRESÁRIOS E LIDERANÇAS LOCAIS

A cidade de Aracaju deu mais um passo importante na sua agenda de internacionalização e desenvolvimento econômico. Na manhã desta sexta-feira, 9, o evento Café com Negócios, promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), em parceria com o Fórum Empresarial de Sergipe, trouxe à capital sergipana representantes da Embaixada de Taiwan para um encontro estratégico com o setor produtivo local.

Com todas as vagas esgotadas previamente, o auditório do VIDAM Hotel ficou completamente ocupado por empresários, investidores, gestores públicos e representantes de entidades ligadas ao comércio e à inovação como o vereador Lúcio Flávio, o presidente do É de Sergipe Lincolin Amazonas e o presidente da Acese Mauricio Vasconcelos.

O tema central da edição foi “Oportunidades de Negócios com Taiwan”, destacando o potencial de parcerias com um dos mercados mais dinâmicos da Ásia. Taiwan é um dos maiores polos tecnológicos e comerciais do mundo. As palestrantes convidadas foram as representantes da Embaixada de Taiwan no Brasil: Glória Kan, diretora econômica do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, Sandra Shih, diretora da TAITRA (Conselho para Desenvolvimento do Comércio Exterior de Taiwan) e Ivana Wu, Gerente de Projetos da TAITRA.

Durante o evento, as convidadas apresentaram dados, cases e caminhos para parcerias comerciais entre empresas sergipanas e taiwanesas, destacando o potencial de cooperação nas áreas de tecnologia, inovação, comércio exterior e desenvolvimento industrial. Os participantes puderam esclarecer dúvidas, trocar contatos e iniciar diálogos promissores para o futuro. Além das apresentações institucionais, o encontro contou com um momento de networking e troca de contatos, incentivando o surgimento de futuras parcerias comerciais.

“Agradeço muito a todo o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento. Este evento é só a primeira etapa para começar a cooperação bilateral entre Aracaju e Taiwan. A cidade tem muito potencial e indústrias e estamos muito felizes com a participação de todos os empresários que vieram e tiveram interesse em fazer negócios com o nosso país”, ressaltou a diretora Glória Kan.

Para o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, o sucesso da iniciativa reforça o papel de Aracaju como cidade conectada às tendências globais. “Criar pontes com países estratégicos, como Taiwan, é uma forma de impulsionar a nossa economia local e preparar nossas empresas para competir em escala internacional. Essa aproximação abre portas para parcerias que beneficiam todo o ecossistema econômico da capital e do estado. Quero agradecer ao deputado Rodrigo Valadares por ter feito essa conexão com a embaixada de Taiwan quando fomos a Brasília e com certeza virão bons frutos”, destacou.

Com informações e foto da AAN