Festuris: Aracaju é destaque em um dos maiores eventos de turismo das Américas

A presença de Aracaju no Festuris Gramado 2025 foi marcada por entusiasmo, receptividade e muitos resultados positivos. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Fecomércio Sergipe, levou para um dos maiores eventos de negócios turísticos das Américas um estande que conquistou os visitantes pela originalidade e pelo clima de acolhimento. O evento marcou o lançamento da campanha “Capital do Sol, Sossego e Mar”.

Presente no evento, a prefeita Emília Corrêa destacou a importância do momento. “Estamos lançando a nossa cidade para o cenário nacional na maior feira da América Latina. Nosso artesanato, nossa rede hoteleira, isso tudo foi mostrado aqui em Gramado, nessa feira linda, maravilhosa. O nosso turismo só tende a crescer”, comemorou.

Para o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello, Aracaju não poderia ter ficado de fora da feira. “O que mais importa para nós é fazer com que o turismo se expanda, ele conecte, que o mundo possa vir, estabelecer relações e bons negócios gerar para todos. E Aracaju não poderia deixar de estar presente, esse posicionamento estratégico da capital, de Aracaju, nos enche de orgulho”, frisou.

Com um projeto visual moderno e imersivo, o espaço aracajuano foi um dos pontos mais movimentados do evento, atraindo profissionais do trade, operadoras e representantes de destinos nacionais e internacionais. O estande apresentou de forma criativa o potencial turístico da cidade, destacando sua orla, cultura, gastronomia e a hospitalidade que é marca registrada dos aracajuanos.

O secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, acredita que o resultado superou as expectativas e reforçou a posição de Aracaju no mapa do turismo brasileiro. “Voltaremos de Gramado com a sensação de dever cumprido. O público se encantou com o que apresentamos e muitos profissionais demonstraram interesse em incluir Aracaju em seus roteiros. Essa participação foi essencial para fortalecer parcerias e ampliar a visibilidade do nosso destino”, avaliou o secretário.

De acordo com o presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, a parceria com a Prefeitura de Aracaju tem rendido muitos frutos. “Esse é mais um evento da Fecomércio em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Setur. Nós só temos a agradecer por essa parceria de sucesso. Estamos na maior feira de turismo da América Latina e essa parceria, com certeza, cada dia é mais um sucesso”, destacou.

Público

De Encantado (RS), a publicitária Leidiane Vian aprovou a experiência de visitara o estande de Aracaju. “Estou aqui para conhecer mais o país e tudo que a gente tem de turismo e eu fiquei encantada com o estande de Aracaju. Toda a identidade visual, a comunicação e a ideia do passaporte foi sensacional. É simplesmente incrível, me chamou muita atenção, estão de parabéns”, afirmou.

A agente de viagens Priscila Araújo garantiu que Aracaju é um bom destino para se vender. “Vender Aracaju para mim a primeira vez foi um desafio porque eu não conhecia, mas hoje eu vendo com precisão e eu tenho cada cliente que volta encantado e fazendo a própria propaganda de Aracaju. Então eu tenho que agradecer Aracaju por receber os meus clientes tão bem”, bricou.

Festuris

O Festuris Gramado, referência internacional no setor, encerrou mais uma edição reunindo mais de 50 destinos estrangeiros e centenas de marcas do turismo. O evento, que há mais de 30 anos promove conexões e negócios, consolidou novamente sua importância como espaço estratégico de inovação, relacionamento e oportunidades.

Em 2025, o festival celebrou dez anos do Espaço Luxury, voltado ao turismo de alto padrão, e reforçou pautas ligadas à sustentabilidade e às novas tendências do mercado. Nesse cenário de intensa troca e prospecção, Aracaju se destacou, deixando uma marca positiva e fortalecendo sua imagem como um destino pronto para receber turistas com sol, sossego e hospitalidade.

