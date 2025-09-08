Aracaju é destaque na 27ª Feira de Turismo Avirrp 2025, em Ribeirão Preto (SP)

Aracaju marcou presença na 27ª Feira de Turismo Avirrp (Associação das Agências de Viagem de Ribeirão e Região) 2025, realizada nos dias 5 e 6 de setembro (sexta-feira e sábado), em Ribeirão Preto (SP). Durante o evento, a Prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), apresentou o destino em um estande que destacou experiências imersivas, ativações especiais e parcerias estratégicas que reforçaram o potencial turístico aracajuano.

A feira reuniu 5,7 mil visitantes em dois dias, atraindo profissionais e agentes de viagens de diferentes localidades do país. Além das capacitações voltadas ao setor, os expositores puderam divulgar novidades e fortalecer conexões no mercado, com Aracaju figurando entre os destaques da programação.

“Esta é uma feira sensacional. Estamos cada vez mais capacitando todos os trades sobre o destino turístico Aracaju, colocando nossa capital na prateleira, consolidando como um dos destinos turísticos mais procurados do Nordeste e do país. Temos uma cidade altamente preparada com gastronomia, cultura, lazer, entretenimento, história, praias, rios e, é claro, o acolhimento do povo aracajuano”, disse Thiago Moura, diretor de Turismo da Setur Aracaju.

Para o agente de viagens de Birigui (SP), Manoel Ramires, Aracaju não poderia ficar de fora do evento. “É muito importante para Aracaju estar nessa feira, principalmente para nós, que somos guias de turismo, levarmos as pessoas para lá, para conhecer a cultura, para conhecer a gastronomia e para conhecer aquela região. Eu conheço Aracaju e sei que é um ponto turístico fabuloso, acho que todos os brasileiros deveriam aparecer lá”, afirmou.

Foto: Ascom/Setur