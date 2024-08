ARACAJU É PREMIADA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADES INTELIGENTES DURANTE O SMART GOV NACIONAL

Aracaju conquistou nesta sexta-feira, 9, em Belo Horizonte (MG), o Prêmio Nacional ANCITI AWARDS 2024, uma iniciativa da Associação Nacional de Cidades Inteligentes (Anciti) que busca reconhecer e homenagear as cidades que investem em tecnologia para aprimorar a gestão pública com foco na população e no social, interligando projetos tecnológicos com os cidadãos.

A capital sergipana alcançou o terceiro lugar na categoria “Cidades de 500 mil a 1 milhão de habitantes” a partir do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju na área de inovação, tecnologia e governança digital. A entrega do prêmio compõe a programação do Smart Gov Nacional, evento realizado entre quarta (7) e esta sexta-feira no Hotel Ouro de Minas, na capital mineira.

No evento, representou a Prefeitura de Aracaju e recebeu a premiação dedicada ao trabalho da administração municipal da capital sergipana o diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Secretaria Municipal do Desenvolvido Econômico e Inovação (Semde), Walter Andrade Júnior.

O Prêmio Nacional ANCITI AWARDS 2024 é também um incentivo para que os gestores públicos aperfeiçoem as ferramentas de tecnologia da informação que contribuam na busca por mais qualidade de vida, inovação e eficiência na cidade. De acordo com Walter Andrade Júnior, ao participar e ser premiada num evento da Anciti a capital sergipana ganha projeção nacional pelos projetos e ações que desenvolve em prol do avanço nas áreas da tecnologia e inovação.

“Nós ficamos em terceiro lugar e somos referência na categoria entre 500 mil a 1 milhão de habitantes. Aracaju, de fato, mostra como somos relevantes na região, ao receber esse prêmio que foi auditado e contratado de forma independente, para medir os indicadores apresentados através de referências e evidências comprovadas”, afirma o diretor, ao pontuar as diversas ações que fizeram com que a capital sergipana se destacasse nacionalmente no quesito tecnologia e inovação.

“As ações analisadas são todos os eixos de serviços finalistas da cidade, desde serviços digitais, canais de comunicação, sistemas para troca de documentos, sistema de georreferenciamento, equipamentos que fazem a gestão da cidade, prontuário eletrônico para fazer o atendimento e gestão de dados na Saúde, inteligência artificial que a gente utiliza na Educação e na Fazenda, cartografia, mapeamento e reconhecimento da cidade. São diversos indicadores analisados para saber se a gente tem ou não os serviços em produção e em funcionamento na cidade”, detalha.

Smart Gov Nacional

Promovido pela Anciti, o Smart Gov Nacional é o último evento de 2024 de uma série realizada pala instituição em várias regiões do país ao longo do ano. A iniciativa visa promover a educação, o intercâmbio de conhecimentos e experiências e a conquista dos desafios impostos aos gestores de TI na busca de soluções para melhoria da administração pública e dos serviços entregues ao cidadão brasileiro.

Foto assessoria