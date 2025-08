Aracaju estreia no Startup Summit e fortalece presença nacional no ecossistema

Pela primeira vez, a Prefeitura de Aracaju marcará presença no Startup Summit, um dos maiores eventos de empreendedorismo e tecnologia do país, que acontece entre os dias 27 e 29 de agosto, em Florianópolis (SC). A participação será conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), que representará a capital sergipana ao lado de outras instituições do ecossistema local de inovação.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a construção de uma cidade mais conectada, empreendedora e aberta à inovação. Segundo o secretário Dilermando Júnior, esse é um marco importante para a capital sergipana. “Estar no Startup Summit é uma oportunidade única para mostrarmos ao Brasil que Aracaju tem talento, criatividade e um ecossistema pronto para crescer e atrair investimentos. Vamos apresentar nossos empreendedores e posicionar a cidade como referência em inovação no Nordeste.”, destacou o secretário.

Durante os três dias de evento, 12 startups sergipanas estarão presentes no estande da SEMDE – ELI – Ecossistema Local de Inovação, apresentando soluções inovadoras e mostrando o potencial do empreendedorismo local. A participação de Aracaju no Summit é mais uma estratégia para atrair parcerias, ampliar conexões e dar visibilidade às transformações em curso na cidade.

O estande de Aracaju será compartilhado com outros atores do ecossistema de inovação como o Tiradentes Innovation Center, o SergipeTec e o Sistema Fecomércio-SE, em uma ação conjunta para fortalecer a imagem de Sergipe no cenário nacional da tecnologia e inovação.

Texto e foto AAN