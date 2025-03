Aracaju fortalece laços internacionais e atrai investimentos chineses

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, celebrou uma parceria estratégica com empresários chineses, consolidando um novo ciclo de crescimento econômico para a capital sergipana. O termo assinado prevê estudos para investimentos direcionados ao centro comercial da cidade, orla e outros locais com o objetivo de fomentar o desenvolvimento, ampliar a geração de empregos e estimular novos negócios.

De acordo com o plano de ação da Prefeita Emília Correa, a iniciativa reforça a política de atração de investimentos adotada pela gestão municipal, que busca fortalecer a economia local por meio de parcerias estratégicas. Com a chegada de novos recursos e transferência de expertise internacional, Aracaju se posiciona como um ambiente favorável à inovação e ao progresso econômico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, destacou a relevância da parceria e os impactos positivos para a cidade. “A parceria com empresários chineses demonstra a confiança do mercado internacional no potencial de Aracaju, abrindo portas para futuras colaborações e consolidando a cidade como um centro estratégico para investimentos e novas oportunidades.”

A Prefeitura de Aracaju segue empenhada em promover ações que fortaleçam a economia, impulsionem o comércio e gerem mais oportunidades para a população, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a modernização do município.

Por Wilker Lima – Ascom/SEMDE