Aracaju fortalece o setor de tecnologia e registra crescimento de 38,5% na abertura de empresas

O município de Aracaju vive um momento de expansão no setor de tecnologia da informação. No primeiro semestre de 2025, foram abertas 54 novas empresas na área, um crescimento de 38,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados, compilados pelo Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Aracaju, têm como base os registros da Receita Federal.

Das novas empresas, 49 são Microempresas (ME), 3 de Pequeno Porte (EPP) e 2 de maior porte. O levantamento por atividades econômicas (CNAE) aponta crescimento em áreas estratégicas da economia digital, com destaque para 20 novas empresas de desenvolvimento de software sob encomenda (alta de 11,1% em relação a 2024), 16 voltadas ao desenvolvimento e licenciamento de softwares customizáveis (100% de crescimento), 12 portais e provedores de conteúdo digital (50% de aumento) e 6 novas empresas de licenciamento de softwares customizáveis (20% de crescimento).

O crescimento foi geograficamente distribuído, com destaque para o bairro Grageru e São José (9 empreendimentos cada), Jardins, Luzia e Siqueira (4 empreendimentos cada). Outros bairros como Inácio Barbosa, Ponto Novo, Atalaia, Coroa do Meio, Industrial, Jabotiana também registraram novos negócios.

Esse conjunto de dados posiciona Aracaju como um polo de tecnologia no Nordeste, combinando vocação empreendedora, capital humano qualificado e ações estratégicas do poder público. “Estamos colhendo os frutos de um trabalho planejado e estratégico. O crescimento de 38,5% na abertura de empresas de tecnologia é a prova de que Aracaju não apenas oferece um ambiente favorável, mas se consolida como um verdadeiro polo de inovação. Esses números expressivos mostram que estamos no caminho certo, gerando empregos qualificados e atraindo investimentos que impulsionam o futuro econômico da nossa cidade.”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Junior.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação