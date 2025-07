ARACAJU LANÇA EDITAL PARA BUSCA DE SOLUÇÕES INOVADORAS VOLTADAS AOS MICRO E NANO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), lançou na última quarta-feira (09) um edital de chamamento público voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para Microempreendedores Individuais (MEIs).

O objetivo é selecionar propostas inovadoras e que, em parceria com o município, resultem em soluções que ajudem e fortaleçam os MEIs na gestão e crescimento dos seus negócios.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da economia local e o incentivo ao empreendedorismo. As soluções buscadas no edital devem oferecer suporte prático ao dia a dia do microempreendedor, promover acesso facilitado a informações, orientações e funcionalidades úteis à administração de pequenos negócios.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, o projeto representa um marco no apoio aos MEIs da capital. “Este edital é mais do que uma chamada pública. É uma ponte entre a tecnologia e o empreendedor. Queremos que o microempreendedor de Aracaju tenha total controle e disponibilidade das informações dos seus negócios, um aliado estratégico para sua jornada empreendedora”, destaca o secretário.

As soluções deverão contemplar diversas funcionalidades como gestão financeira e gestão de estoques e muito mais. A expectativa é de que a tecnologia contribua para aumentar a formalização, a produtividade e a sustentabilidade dos microempreendimentos na cidade.

A publicação oficial foi feita na edição Nº 5649 do Diário Oficial do Município, de 09 de julho de 2025. As empresas ou entidades interessadas em apresentar suas soluções tecnológicas têm um prazo estipulado para inscrição, conforme definido no edital.

Com essa medida, Aracaju se consolida como referência em inovação aplicada ao desenvolvimento econômico local, abrindo novas oportunidades para que pequenos negócios cresçam de forma estruturada e conectada com as ferramentas digitais do presente.

Foto: Asom/Semde