Caged: Aracaju lidera geração de empregos em Sergipe no mês de abril

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), celebrou os resultados positivos na geração de empregos formais no mês de abril de 2025, conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Com um saldo de 2.849 novas vagas em Sergipe, a capital respondeu por cerca de 57,5% desse total, reforçando sua posição como principal motor econômico do estado.

Em Aracaju, foram registradas 7.532 admissões e 5.893 demissões, resultando em um saldo positivo de 1.639 novos vínculos formais. Com isso, o município encerrou o mês com um estoque de 194.969 empregos com carteira assinada, representando uma variação positiva de 0,83% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2025 até abril, o saldo positivo de empregos na capital chega a 2.501 vagas.

Em abril de 2025, Aracaju registrou um saldo positivo de 1.639 empregos formais, segundo dados do Caged, número que representa um crescimento de 59,45% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram geradas 1.028 vagas.

Segundo o levantamento, o setor de Serviços liderou a geração de postos de trabalho no mês, com saldo de 868 vagas, seguido pela Construção Civil (368), Comércio (247), Indústria (156) e Agropecuária (2). Além disso, de acordo com o Caged, 72.199 empresas permaneceram ativas em Aracaju até o mês de abril, o que evidencia a resiliência e a vitalidade do setor produtivo local.

“Esses resultados reforçam o compromisso da gestão em manter a responsabilidade fiscal aliada ao estímulo da economia local, garantindo que Aracaju siga avançando com equilíbrio e geração de oportunidades para a população”, destaca a secretária-executiva municipal da Fazenda, Mayara Teixeira.

Em comparação com os demais recortes territoriais, Aracaju se destaca proporcionalmente. No estado de Sergipe, abril apresentou saldo de 2.849 novas admissões líquidas, fruto de 13.442 contratações e 10.593 desligamentos, com estoque total de 344.409 vínculos formais – uma variação de 0,83% no mês. Já no Nordeste, o saldo foi de 45.642 empregos (314.220 admissões e 268.578 demissões), com variação de 0,57% sobre o estoque de 8.023.090 vínculos. No cenário nacional, o Brasil gerou 257.528 empregos formais, somando 48.124.423 vínculos celetistas ativos e variação de 0,54% em relação ao mês anterior.

“Seguiremos trabalhando de forma integrada para manter a curva ascendente na geração de empregos e garantir um ambiente cada vez mais favorável ao trabalhador de Aracaju”, concluiu a secretária.

Foto: Secom/PMA