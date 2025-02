Aracaju lidera ranking nacional de agilidade na abertura de empresas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), celebra mais uma conquista para o ambiente de negócios da capital sergipana. De acordo com dados do Mapa de Empresas do Governo Federal, Aracaju é a capital mais rápida do Brasil em tempo de abertura de empresas.

O levantamento, divulgado no último mês de janeiro, aponta que o tempo médio para formalização de novos empreendimentos na cidade é de apenas 2,2 horas (viabilidade 0,2 horas e registro 2 horas), equivalente a 132 minutos, o menor entre todas as capitais brasileiras. O resultado é fruto de um trabalho conjunto entre a Semfaz, órgãos federais e estaduais, além da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Para o diretor de Tributos Mobiliários da Semfaz, Carlos Augusto de Oliveira, o resultado é motivo de orgulho. “Esse desempenho reflete o trabalho incansável da nossa equipe e o compromisso em facilitar a vida do empreendedor aracajuano. Estamos sempre em busca de soluções que tornem o ambiente de negócios mais ágil e eficiente”, destaca.

Se comparado ao tempo médio de abertura em outras capitais, como Salvador (7 horas), Recife (6 horas) e Natal (6 horas), Aracaju larga na frente. Além disso, a capital sergipana também leva vantagem em relação ao tempo médio de abertura de empresas no cenário nacional, que é de 11 horas.

A agilidade se deve às ações da Prefeitura de Aracaju em investir nos procedimentos de digitalização dos processos da Semfaz, que permitem a integração com os sistemas da Receita Federal e da Junta Comercial de Sergipe (Jucese). Além disso, o atendimento especializado para empreendedores contribui diretamente para a rapidez nos trâmites.

Sistema de Licenciamento Integrado Municipal

A ferramenta, integrada ao Sistema de Licenciamento Integrado Municipal (Slim), possibilita que empresários realizem todo o processo de regularização de forma 100% online, sem a necessidade de deslocamento, o que reduz significativamente o tempo de abertura e legalização dos negócios. Essa conquista posiciona Aracaju como um polo atrativo para novos investimentos, impulsionando o crescimento econômico da região e garantindo avanços sustentáveis para toda a população.

Texto e foto AAN