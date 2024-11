Aracaju Moto Fest 2024 movimenta a economia local e aquece o turismo

Começou na quinta-feira, 14, e segue até sábado, 16, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, a 22ª edição do Aracaju Moto Fest 2024, evento que reúne apreciadores de motocicletas e adeptos de motoclubes de várias partes do país. Consolidado como um dos maiores encontros do gênero no Nordeste e que já é tradição no calendário de motoclubes de todo o Brasil, neste ano, a expectativa é receber um público com mais de 10 mil motociclistas.

Ao contar com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), além de empresários do ramo (lojas de acessórios para motos) e diversos motoclubes locais, o evento agrega entretenimento e impulsiona o turismo. Isso porque transformando Aracaju em um destino turístico para os apaixonados por motos, com uma programação que inclui shows ao vivo, exposições de concessionárias com grandes marcas de motocicletas, feira de produtos e acessórios, além de dispor de espaço gastronômico e espaço kids.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que o Aracaju Moto Fest, além de proporcionar visibilidade para o estado e fortalecer o turismo, gera emprego e renda. E mais: segundo ele, cumpre um papel social com a doação de alimentos não perecíveis arrecadados durante os três dias do evento, que serão entregues para entidades filantrópicas locais. “Além de promover entretenimento, o Aracaju Moto Fest é um evento que envolve responsabilidade social e que, para ser realizado, conta com a somação de esforços do Governo do Estado, de patrocinadores e do público, que vai prestigiar o evento. Isso tem como resultado um impacto positivo para o turismo de Sergipe”, considerou.

Os organizadores do evento Renan Tavares e Kennedy Fonseca, que também é presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), consideram o Aracaju Moto Fest um ponto de encontro e celebração para amantes de motocicletas. Eles são unânimes em avaliar que, ao longo das edições, o evento cresceu e se consolidou como um dos maiores do segmento, atraindo visitantes de outros estados. “Essa é uma grande oportunidade para mostrar que nosso estado tem total capacidade de receber o turismo de eventos com diversos atrativos que encantam não somente na capital, mas, também, em cada canto do interior de Sergipe. O Aracaju Moto Fest é uma prova do potencial que temos para acolher e proporcionar experiências inesquecíveis para todos os visitantes”, disse Kennedy.

Turistas aprovam

Cada visitante que chega ao evento se surpreende com a estrutura. Entre eles, está Cristiane Nascimento, que veio com o marido, Rogério Luiz. Eles vieram da cidade baiana Mutuípe e fazem parte do Motoclube Bodes do Asfalto há, aproximadamente, um ano. Essa, inclusive, é primeira vez que viajam para fora do estado onde residem, a fim de participar de um encontro de motoclubes. “Percorremos 440 quilômetros, e valeu à pena. Afinal, é a primeira vez que viemos a Aracaju, e está sendo uma experiência muito boa. A organização está de parabéns. E, além de curtir o evento, vamos aproveitar para conhecer os pontos turísticos”, revelou.

Já Vanele Bezerra, que mora no Bairro Aruana, na capital sergipana, prestigiou o Aracaju Moto Fest pela terceira vez e sempre acompanhada da família. A jovem elogiou as motos e a atmosfera do evento, que, segundo ela, é de muita adrenalina e diversão mesmo para quem não é motociclista. Além disso, comentou que o ambiente é agradável e familiar, que dá até para levar as crianças. “É bem interessante ver de perto motos tão diferentes e potentes, além de poder me divertir numa programação tão legal, com apresentação de bandas musicais, o que dá um ar bem contagiante. Tomara que a cada edição o Moto Fest continue crescendo”, ressaltou.

Foto: Pietro Lobo/Setur