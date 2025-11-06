ARACAJU MOTO FEST 2025, EM ARACAJU, IMPULSIONA TURISMO E ATRAI VISITANTES DE 10 ESTADOS E TRÊS PAÍSES, DIZ SETUR

Um levantamento realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur) entre 30 de outubro e 1º de novembro, durante o Aracaju Moto Fest 2025, na Orla da Atalaia, revelou que, entre os 72 participantes entrevistados, 43 eram moradores de Sergipe (59,7%) e 29 visitantes de outros estados (40,3%), além de três estrangeiros, oriundos dos Estados Unidos, Irlanda e Malta. Pelo menos 4 mil motociclistas vieram de fora, além de 250 motoclubes.

De acordo com o Departamento de Planejamento Turístico da Setur, o estudo mostra que a Bahia liderou entre os estados visitantes, com 42,3% do público de fora, seguido por Pernambuco e Alagoas (23,1% cada) e Rio de Janeiro (11,5%). “Esses números mostram que o Moto Fest extrapola as fronteiras de Sergipe, se consolidando como um evento regional de grande força e com potencial de crescimento nacional”, avaliou Ícaro Carvalho, diretor de Planejamento Turístico da Setur.

O perfil dos visitantes também chama atenção: a maioria tem entre 40 e 50 anos (48,3%), seguida pelo grupo de 51 a 61 anos (27,6%), um público maduro, com estabilidade financeira e alto poder de consumo. Os gastos médios diários variaram entre R$ 101 e R$ 600 para quase 80% dos participantes, com alguns ultrapassando R$ 1.000 por dia. “Esse perfil de público impacta diretamente a economia local, especialmente nos setores de hospedagem, alimentação e lazer”, destacou Ícaro.

O levantamento aponta ainda que 69% dos visitantes permaneceram entre 2 e 4 dias em Aracaju, o que ampliou o impacto econômico do evento. Entre eles, 31% estiveram na capital pela primeira vez, enquanto 34,5% visitavam a cidade pela sexta vez ou mais, demonstrando tanto a fidelização quanto a capacidade do Moto Fest de atrair novos públicos.

Para Ícaro Carvalho, o sucesso do Aracaju Moto Fest 2025 reforça a importância dos grandes eventos para a economia da capital. “Esse foi um mega evento gratuito e bem estruturado, o que democratiza o acesso ao lazer, fortalece o turismo, gera oportunidades para nossos empreendedores e projeta Aracaju como uma cidade acolhedora, vibrante e cheia de experiências”, enfatiza.

Parceria

A realização do evento contou com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), graças a um termo de fomento firmado com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). A iniciativa enfatiza o compromisso da gestão municipal em fomentar o turismo de eventos e valorizar o potencial da cidade como destino cultural e de lazer.

Foto: Kaio Espínola / Setur Aracaju