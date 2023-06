Aracaju: reajuste é acima da inflação, destrava carreira, valoriza servidor

Augusto explica – Além desse percentual linear, ressalta o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão Augusto Fábio Oliveira, os professores terão mais 15% de reajuste na Gratificação Especial de Atividade – GEA -, retroativo a janeiro – conforme legislação específica do magistério. Assim, os professores municipais terão uma remuneração total, acima do piso nacional, com variações entre R$ 5,7 mil e R$ 9,5 mil, a depender da classe e do nível da carreira.

Para a Guarda Municipal, detalha o gestor da Seplog, o reajuste será em média de 16,63%, com o destravamento da carreira, possibilitando novas promoções e uma revisão no valor da gratificação de segurança urbana.

Já os agentes de trânsito terão aumento de níveis na tabela salarial, provocando um reajuste de 13,4% e mudança no adicional – que deixa de ser de insalubridade e passa a ser de periculosidade de 30%. Em ambos os casos, o pagamento será retroativo a abril. “É um impacto financeiro nas contas municipais com planejamento e responsabilidade fiscal”, afirma.