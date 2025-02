Aracaju registra aumento de 3,13% no custo da cesta básica em janeiro

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou nesta quinta-feira (06) o levantamento doss preços da cesta básica nas capitais brasileiras.

O levantamento mostrou um aumento no custo da cesta básica em janeiro deste ano em 13 das 17 cidades pesquisadas.

A maior alta foi em Salvador (6,22%), seguida por Belém (4,80%) e Fortaleza (3,96%). Aracaju registrou a cesta básica mais barata do país. Apesar disso, em dezembro de 2024 a cesta na capital sergipana custava R$ 554,08 e em janeiro de 2025 passou a custar R$ 571,43, uma variação de 3,13%.

São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 851,82), seguida por Florianópolis (R$ 808,75), Rio de Janeiro (R$ 802,88) e Porto Alegre (R$ 770,63).

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 571,43), Recife (R$ 598,72) e João Pessoa (R$ 618,64).

Ainda de acordo com o Dieese, comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), é possível notar que a compra dos produtos compromete 40,70% deste salário. Vale destacar que, em dezembro de 2024, o salário mínimo estava fixado em R$ 1.412,00, enquanto em janeiro de 2025 houve um reajuste para R$ 1.518,00.

Vilões da cesta básica

A capital sergipana teve aumentos expressivos nos preços do tomate (+33,94%) e café (+19,11%). As condições climáticas desfavoráveis prejudicaram a produção de tomate e a oferta limitada de grãos para venda influenciou no valor café.

Outros produtos que pesaram a cesta aracajuana foram: manteiga (+2,99%); farinha (+1,05%); feijão (+0,29%); banana (+0,27%). Já os produtos com redução do preço médio em relação a dezembro foram: óleo (-4,86%); arroz (-4,84%); açúcar (-2,85%); leite (-2,82%); carne (-0,82%); pão (-0,17%).