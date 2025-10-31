ARACAJU REGISTRA CRESCIMENTO DE 56,9% NA GERAÇÃO DE EMPREGOS EM SETEMBRO COM RELAÇÃO A 2024, DIZ CAGED

Aracaju segue em ritmo acelerado de crescimento e fortalecimento econômico. De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a capital sergipana registrou em setembro de 2025 um saldo positivo de 1.793 novas vagas formais, resultado de 7.656 admissões e 5.863 desligamentos.

O número representa um crescimento de 56,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo havia sido de 1.142 empregos.

Os setores que mais contribuíram para o resultado foram Serviços e Construção Civil, responsáveis por mais de 85% das novas vagas criadas. O setor de Serviços manteve a liderança, com 942 novos postos de trabalho, um aumento de 78,7% em comparação a setembro do ano passado. A Construção Civil consolidou-se em segundo lugar, com 584 vagas, impulsionada pela retomada de obras públicas e privadas e pelo avanço de novos empreendimentos imobiliários.

Outros setores também apresentaram crescimento. O Comércio teve saldo positivo de 205 vagas, alta de 11,4%; a Indústria, que havia registrado queda em 2024, reverteu o cenário com 58 novos empregos; e a Agropecuária encerrou o mês com leve alta, com 4 vagas positivas.

Para o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, o resultado reforça o momento positivo vivido por Aracaju e a importância das políticas públicas voltadas ao estímulo da economia local. “Os números do CAGED mostram que Aracaju está no caminho certo. A cidade vem atraindo investimentos, incentivando novos negócios e fortalecendo o ambiente para empreendedores e trabalhadores. Esse crescimento é resultado de um trabalho conjunto, que envolve planejamento, inovação e parcerias estratégicas com o setor privado”, destacou o secretário.

O levantamento também aponta que o estoque total de empregos formais na capital subiu de 191.126 para 199.148 postos em um ano, um aumento de 4,2%. A variação relativa passou de 0,60% para 0,91%, evidenciando o dinamismo da economia aracajuana e a confiança crescente no mercado de trabalho local.

“Nossa meta é continuar criando condições para que Aracaju siga sendo uma cidade de oportunidades. Com novos projetos, incentivos e investimentos, queremos garantir que esse ritmo de geração de empregos se mantenha nos próximos meses”, completou Dilermando Júnior.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA