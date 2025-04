Aracaju tem crescimento na geração de empregos formais em fevereiro

A Prefeitura de Aracaju (PMA), por meio da Semfaz, destaca os resultados positivos do mercado de trabalho na capital sergipana no mês de fevereiro de 2025, evidenciando um crescimento significativo na geração de empregos formais acumulando um estoque anual total de empregos 193.153.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Aracaju apresentou um saldo positivo na criação de empregos formais com carteira assinada, consolidando-se como o principal polo de empregabilidade no estado.

O aumento registrado reflete a recuperação econômica e o fortalecimento do setor produtivo local, impulsionado por políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda.

Os resultados apurados na última sexta-feira pelo CAGED, referentes ao mês de fevereiro de 2025, apontam que Aracaju gerou mais de 1.163 empregos no período. Desse total, 1.396 foram no setor de serviços, 156 no setor da construção civil e 72 no setor de comércio. Além disso, a agropecuária obteve um saldo negativo de -3 e a indústria de -758, o que resultou em um saldo total de 1.163.

“Diante do cenário adverso da conjuntura econômica nacional, Aracaju destaca-se com os resultados apresentados na publicação mais recente do CAGED em fevereiro de 2025”, destaca o economista e assessor de planejamento e desenvolvimento institucional da Semfaz, Gilton Carvalho.

Além disso, os dados apontam que o crescimento do mercado de trabalho tem sido acompanhado por iniciativas municipais voltadas à qualificação profissional, ampliando as oportunidades para os trabalhadores aracajuanos.

“Vale ressaltar que, diante de uma crise econômica atual, com a inflação alta e a atividade econômica nacional em retração, Aracaju pontua no mercado de trabalho de forma avassaladora”, disse Gilton Carvalho.

A secretária-executiva municipal da Fazenda, Mayara Teixeira, enfatiza a importância desse crescimento para a economia local: “Os números demonstram que Aracaju segue em um caminho promissor, com um mercado de trabalho cada vez mais aquecido. A administração municipal tem atuado de forma estratégica para impulsionar investimentos e criar um ambiente favorável para a geração de empregos.”

A secretária ainda reforça a importância do trabalho na atual gestão: “Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais o ambiente de negócios na cidade, tornando Aracaju um lugar atrativo para novos investimentos e garantindo mais oportunidades para nossa população. Esse crescimento é fruto do esforço conjunto entre o setor público e privado.”

Os avanços registrados refletem o compromisso da gestão municipal em promover políticas de incentivo à economia local, oferecendo suporte a empreendedores e fortalecendo parcerias com o setor privado. Dessa forma, a expectativa é que a tendência de crescimento se mantenha nos próximos meses, ampliando ainda mais as oportunidades para os cidadãos aracajuanos.

A Prefeitura de Aracaju segue acompanhando de perto os indicadores do mercado de trabalho e reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade, garantindo mais emprego, renda e qualidade de vida para a população.

clique para ampliar

Foto:André Moreira/ PMA