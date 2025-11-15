ARACAJU REGISTRA MENOR TAXA DE DESEMPREGO DA SÉRIE HISTÓRICA E AVANÇA NA GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES

A capital sergipana apresentou mais uma vez resultados expressivos na geração de emprego e renda. Dados divulgados nesta sexta-feira, 14, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE, referentes ao terceiro trimestre de 2025, mostram que Aracaju alcançou a menor taxa de desocupação da série histórica, consolidando um cenário de fortalecimento do mercado de trabalho local.

De acordo com o levantamento, a taxa de desocupação na capital caiu de 6,8% no segundo trimestre para 6% no terceiro trimestre, uma redução de 0,8 ponto percentual (p.p.). O índice também representa queda significativa em relação ao início do ano, quando o percentual era de 9%, e ao mesmo período de 2024, com diminuição de 2,6 p.p.

A queda nos índices também reflete os esforços do município para ampliar a qualificação e inserção no mercado de trabalho. Neste ano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), desenvolveu projetos significativos na área de inserção profissional, como o Primeiro Emprego Municipal – que reúne ações como o “Empresa Protagonista” e a capacitação de jovens de 16 a 24 anos – e o Programa Jovem Aprendiz Municipal, direcionado a adolescentes de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social, com formação técnica e prática nas atividades administrativas da Prefeitura.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, destacou que os resultados da PNAD reforçam o impacto direto das políticas de qualificação profissional desenvolvidas pela prefeitura. Segundo ela, o avanço na empregabilidade acompanha o fortalecimento das ações realizadas nos bairros, com cursos contínuos, programas voltados para os jovens e parcerias com empresas que têm ampliado as oportunidades no mercado local. “Esse avanço na empregabilidade tem muito a ver com a questão da qualidade na qualificação profissional. Isso valida todas as ações feitas pela Fundat com força total nos bairros”, afirmou, acrescentando como exemplo o projeto Giro Fundat que, de forma itinerante, leva os serviços da fundação a diversos bairros de Aracaju.

Projetos

Com foco em inovação, por sua vez, o destaque é o projeto Qualinova que prevê a criação de Polos de Excelência em Tecnologia da Informação nas zonas Norte e Sul da capital, além de implementar cursos na modalidade de ensino a distância (EAD). Complementa esse conjunto o projeto “MEI Que Sabe”, que acompanha microempreendedores individuais formalizados, especialmente os apoiados pela Fundat, oferecendo qualificação técnica, consultoria em gestão, acesso a microcrédito orientado e acompanhamento continuado.

Melissa ressalta ainda que a preparação para novas empresas, inclusive de tecnologia e teleatendimento, e o planejamento direcionado ao jovem aprendiz municipal refletem o compromisso da gestão da prefeita Emília Corrêa em promover dignidade por meio da geração de emprego e renda.

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (Semde), Dilermando Júnior, pontua a política de atração de empresas como um dos fatores responsáveis pela empregabilidade. “Aumentar a demanda de emprego e qualificar profissionais com qualidade faz com que as pessoas se mantenham empregadas por mais tempo, isso impacta positivamente no desenvolvimento e economia da nossa cidade”, afirmou.

Rendimento

Além da ampliação das vagas de emprego, os dados apontam crescimento no rendimento médio dos trabalhadores. Em Aracaju, o rendimento médio habitual passou de R$ 3.999 para R$ 4.664, um aumento nominal de 16,6% em relação ao trimestre anterior. O avanço demonstra maior dinamismo econômico e valorização da força de trabalho na capital.

Outro indicador positivo foi a queda da taxa composta de subutilização, que mede a parcela da população com potencial de trabalhar, mas subutilizada. Em Aracaju, o índice recuou de 16,6% para 15,5%, uma redução de 1,1 p.p. em comparação ao trimestre anterior e de 2,1 p.p. frente ao mesmo período do ano passado.

A PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre a força de trabalho no Brasil. A cada trimestre, o IBGE visita uma amostra de mais de 211 mil domicílios em todas as regiões do país, garantindo indicadores atualizados sobre ocupação, renda e outras dinâmicas do mercado de trabalho.

