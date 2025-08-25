ARACAJU REGISTRA UM CRESCIMENTO DE 11% EM NOVOS NEGÓCIOS LIGADOS AO MERCADO PET EM 2025

O setor pet em Aracaju segue em expansão e consolidando sua importância para a economia local. Entre janeiro e julho de 2025, foram abertas 70 novas empresas ligadas ao segmento, o que representa um crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024.

Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Aracaju, com base em registros da Receita Federal.

Entre as novas empresas, 67 são Microempresas (ME), a maioria formada por Microempreendedores Individuais (MEI), e 3 Empresas de Pequeno Porte (EPP). O levantamento por atividades econômicas (CNAE) revela crescimento expressivo em diferentes áreas do setor, com destaque para 36 novos negócios de comércio varejista de animais vivos, artigos e alimentos para pets (alta de 12,5%), 27 empresas de higiene e embelezamento de animais domésticos (+42,1%), 4 de comércio atacadista de alimentos para animais, 2 voltadas à criação de animais de estimação e 1 empreendimento de alojamento para pets.

A expansão foi geograficamente distribuída, com destaque para o bairro Jabotiana (9 novas empresas), Inácio Barbosa (7) e São Conrado (5). Outros bairros como Aruana, Farolândia, Industrial, Luzia, Olaria, Siqueira Campos e Soledade também registraram 3 novos empreendimentos cada, reforçando a descentralização do crescimento econômico em diferentes regiões da cidade.

Esse conjunto de dados evidencia a força do empreendedorismo local e a consolidação de Aracaju como um ambiente favorável para novos investimentos. “Aracaju tem se mostrado um ambiente fértil para quem quer empreender. Nosso papel é facilitar, apoiar e incentivar quem acredita no potencial da cidade. O crescimento do setor pet é mais uma prova de que estamos no caminho certo para promover desenvolvimento com inclusão e inovação”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Junior.

O levantamento foi realizado pelo Observatório Econômico da Prefeitura de Aracaju, uma ferramenta de inteligência que consolida dados e indicadores estratégicos sobre a cidade. A iniciativa fortalece o ambiente de negócios, apoia decisões de empreendedores e investidores e contribui para o planejamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e competitivo do município.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA