Aracaju registrou deflação de 0,26%, no mês de agosto, diz FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, em agosto deste ano, a capital sergipana registrou deflação de 0,26%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. A deflação é um processo inverso à inflação, ou seja, uma redução no índice de preços ao consumidor, uma queda de preços. Com o resultado de agosto, a inflação acumulada no ano de 2025 chegou a 3,48%.

O objetivo desse índice é acompanhar a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. Para essa pesquisa foram comparados os preços coletados entre 31 de julho a 29 de agosto de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 01 a 30 de julho de 2025 (base).

Cesta de produtos analisados pelo IPCA

Em Aracaju, no período analisado, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para medir o comportamento dos preços, quatro apresentaram deflação: Habitação (-1,71%), Alimentação e bebidas (-0,73%), Comunicação (-0,59%) e Artigos de residência (-0,42%).

Por outro lado, dos cinco grupos que registraram aumento de preços para o mesmo intervalo, destacou-se o grupo de Educação ao registrar inflação de 0,73%. Em seguida ficaram os grupos de Vestuário (+0,71%), Transportes (+0,24%), Saúde e cuidados pessoais (+0,10%) e Despesas pessoais (+0,01%).

Deflação de 0,27% na cesta de quem recebe até 5 salários, em Aracaju

O IBGE também mensura, em Aracaju, a variação de preços da cesta de consumo de famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, sendo o chefe da família assalariado.

Para esse público, a pesquisa é feita através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou deflação de 0,27%, em agosto de 2025. Verificou-se redução de preço em cinco dos nove grupos de produtos e serviços analisados, são eles: Habitação (-1,91%), Comunicação (-0,80%), Alimentação e bebidas (-0,50%), Artigos de residência (-0,43%) e Saúde e cuidados pessoais (-0,03%). O intervalo de comparação é o mesmo do IPCA descrito acima.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM