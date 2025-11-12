Aracaju registrou inflação de 0,20%, em outubro, diz levantamento Fies

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, em outubro deste ano, a capital sergipana registrou uma inflação de 0,20%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Com o resultado de outubro, a inflação acumulada no ano de 2025 chegou a 4,22%.

O objetivo desse índice é acompanhar a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. Para essa pesquisa foram comparados os preços coletados entre 01 a 31 de outubro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de agosto a 29 de setembro de 2025 (base).

Cesta de produtos analisados pelo IPCA

Em Aracaju, no período analisado, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para medir o comportamento dos preços, quatro apresentaram deflação: Habitação (-0,54%), Comunicação (-0,27%), Alimentação e bebidas (-0,26%) e Artigos de residência (-0,26%).

Por outro lado, dos cinco grupos que registraram aumento nos preços para o mesmo intervalo, destacou-se o grupo de Vestuário ao registrar inflação de 0,96%. Em seguida ficaram os grupos de Transportes (+0,78%), Saúde e cuidados pessoais (+0,65%), Despesas pessoais (+0,24%) e Educação (+0,03%).

Inflação de 0,13% na cesta de quem recebe até 5 salários, em Aracaju

O IBGE também mensura, em Aracaju, a variação de preços da cesta de consumo de famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, sendo o chefe da família assalariado.

Para esse público, a pesquisa é feita através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou inflação de 0,13%, em outubro de 2025. No período analisado, verificou-se redução de preço em três dos nove grupos de produtos e serviços analisados, são eles: Habitação (-0,48%), Comunicação (-0,46%) e Alimentação e bebidas (-0,26%). O intervalo de comparação é o mesmo do IPCA descrito acima.

