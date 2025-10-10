Aracaju registrou inflação de 0,52% no mês de setembro, diz Sistema FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, em setembro deste ano, a capital sergipana registrou uma inflação de 0,52%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Com o resultado de setembro, a inflação acumulada no ano de 2025 chegou a 4,02%.

O objetivo desse índice é acompanhar a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. Para essa pesquisa foram comparados os preços coletados entre 30 de agosto a 29 de setembro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 31 de julho a 29 de agosto de 2025 (base).

Cesta de produtos analisados pelo IPCA

Em Aracaju, no período analisado, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para medir o comportamento dos preços, três apresentaram deflação: Vestuário (-0,64%), Alimentação e bebidas (-0,30%) e Transportes (-0,04%).

Por outro lado, quatro grupos registraram aumento nos preços para o mesmo intervalo, destacou-se o grupo de Habitação ao registrar inflação de 4,09%. Em seguida ficaram os grupos de Despesas pessoais (+0,63%), Saúde e cuidados pessoais (+0,38%) e Comunicação (+0,01%).

Os grupos Artigos de residência e Educação apresentaram estabilidade no comportamento dos preços no período analisado.

Inflação de 0,58% na cesta de quem recebe até 5 salários, em Aracaju

O IBGE também mensura, em Aracaju, a variação de preços da cesta de consumo de famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, sendo o chefe da família assalariado.

Para esse público, a pesquisa é feita através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou inflação de 0,58%, em setembro de 2025. No período analisado, verificou-se redução de preço em quatro dos nove grupos de produtos e serviços analisados, são eles: Vestuário (-0,47%), Alimentação e bebidas (-0,31%), Educação (-0,10%) e Comunicação (-0,03%). O intervalo de comparação é o mesmo do IPCA descrito acima.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM