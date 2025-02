Aracaju registrou inflação de 0,59%, no primeiro mês do ano

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, em janeiro deste ano, a capital sergipana teve inflação de 0,59%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

O objetivo desse índice é acompanhar a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. Para essa pesquisa foram comparados os preços coletados entre 28 de dezembro de 2024 e 29 de janeiro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de novembro a 27 de dezembro de 2024 (base).

Cesta de produtos analisados pelo IPCA

Em Aracaju, no período analisado, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para medir o comportamento dos preços, dois apresentaram variação negativa de preço, com destaque para o grupo de Habitação que registrou deflação de 3,40%. Em seguida, ficou o grupo de Vestuário (-0,03%).

Por outro lado, dos sete grupos que assinalaram aumento de preços para o mesmo intervalo, destacou-se o grupo de Alimentação e bebidas ao registrar inflação de 1,89%. Em seguida ficaram os grupos de Transporte (+1,66%), Despesas pessoais (+1,24%), Saúde e cuidados pessoais (+0,75%), Artigos de residência (+0,72), Comunicação (+0,26%) e Educação (+0,23%).

Inflação de 0,34% na cesta de quem recebe até 5 salários, em Aracaju

O IBGE também mensura, em Aracaju, a variação de preços da cesta de consumo de famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, sendo o chefe da família assalariado.

Para esse público, a pesquisa é feita através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou inflação de 0,34%, em janeiro de 2025. Verificou-se redução de preço em dois dos nove grupos de produtos e serviços analisados, são eles: Habitação (-3,49%) e Vestuário (-0,01%). O intervalo de comparação é o mesmo do IPCA descrito acima.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM