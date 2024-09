ARACAJU SE PREPARA PARA RECEBER GRANDES NOMES DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO FÓRUM DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

A capital sergipana se prepara para receber o VII Encontro do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), uma correalização com a Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), que acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro no Hotel Quality. O evento promete ser um marco para o setor na região, reunindo figuras proeminentes da construção civil e do cenário político nacional.

Entre os palestrantes confirmados, destaca-se o Ministro das Cidades, Jader Filho, que abordará parcerias para o desenvolvimento. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, também participará, discutindo temas cruciais para a indústria.

O governador Fábio Mitidieri e o prefeito Edvaldo Nogueira integrarão o painel “Ações realizadas que melhoraram a vida do cidadão do nosso Estado”, trazendo uma perspectiva local aos debates. Participam ainda do painel, Clécio Luis Vilhena Vieira – Governador do Amapá, Gladson Camelli – Governador do Acre, Raquel Lyra – Governadora de Pernambuco e Ronaldo Lessa – Vice-Governador de Alagoas.

Na área técnica, José Eduardo Guidi, Diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT, falará sobre obras públicas e oportunidades do novo PAC. Hailton Madureira, Secretário Nacional de Habitação, apresentará dados e desafios do Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões Norte e Nordeste.

Marcos Holanda, presidente da FNNIC, expressou sua expectativa: “Reunimos um time de peso para discutir o futuro da construção civil. Este encontro será uma oportunidade única para networking e troca de conhecimentos”.

Outros nomes de destaque incluem Mário William Esper, presidente da ABNT, que participará de um painel sobre perícia judicial de engenharia, e Kátia Mello, cofundadora da Diagonal, que abordará lições aprendidas com calamidades públicas.

O FNNIC é realizado em parceria com a Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP) e recebe apoio da Gelateria Moderna, Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, Celi Mall Decor, LightWall, NC Grupo Empresarial, Viana e Moura Construções, Fórum Empresarial de Sergipe, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, VMV Real Estate Consulting, Desenvolve-SE – Agência Sergipana de Desenvolvimento, e Governo do Estado de Sergipe.

O VII Encontro é patrocinado para Arielle Revestimentos Cerâmicos, Bispo Celestino Alvares – Sociedade de Advogados, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE, Bravo Brasil, B. Side Investimentos, Movimento+ (através das empresas Konstroi, IzySofty, Z² APP e Agilean), One, Mutante – Comunicação Inteligente, Construtora Celi, SEBRAE, Banese, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho