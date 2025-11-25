Aracaju (SE) recebe a Primeira Conferência Nacional de Contabilidade Pública

Nos dias 18 e 19 de outubro, a capital sergipana foi o palco do maior evento de contabilidade pública realizado no Brasil. A 1ª Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP) teve uma programação técnica intensa, com palestras, painéis e debates conduzidos por grandes nomes que movimentam e transformam o setor público. O evento foi idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade e teve a realização da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, além do apoio institucional do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe.

“Este é um encontro de mentes brilhantes, de profissionais comprometidos, de gestores que acreditam que a transparência é um sinal de país mais justo. Aqui, contadores e contadoras, gestores públicos e especialistas reunidos assumem juntos o compromisso de transformar a Contabilidade Pública em um instrumento cada vez mais forte de cidadania e de integridade social. A Contabilidade Pública é, muitas vezes, silenciosa, mas é ela que sustenta decisões, que dá clareza ao que é complexo, que assegura que cada recurso seja usado com ética e propósito”, afirmou o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Sergipe (CRCSE), Ionas Mariano.

A presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, Lana Veiga, acredita que é imprescindível buscar a inovação principalmente na gestão pública. “O tema que discutimos hoje: ‘Governança e transparência para uma gestão pública inovadora e sustentável’ é um convite direto para que abandonemos a zona de conforto e abracemos a revolução tecnológica que refinou o setor público. Sem dúvidas, a CNCP foi o ponto de partida para uma onda de transformação”, disse.

“O Lema da CNCP, “Governança e Transparência para uma Gestão Pública Inovadora e Sustentável” não é uma escolha conceitual, ele é uma afirmação de futuro. Ele expressa a convicção de que governar bem é governar com responsabilidade; que transparência não é um acessório, é um princípio democrático; que inovação não substitui valores, mas os potencializa; e que sustentabilidade não é uma agenda secundária, mas a única forma possível de garantir políticas públicas duradouras, eficientes e orientadas ao bem-estar social”, explicou o presidente do CFC, Aécio Dantas.

Contabilidade e gestão pública – A prefeita da cidade de Aracaju, Emília Corrêa, esteve na CNCP e falou sobre a importância dos profissionais da contabilidade no assessoramento às lideranças políticas. “Atua como um freio de segurança, combatendo transações ilegais ou irresponsáveis, especialmente as de posições da Lei da Responsabilidade Fiscal. O parecer técnico de um contador é crucial para evitar que um gestor cometa crimes de responsabilidade fiscal”, destacou.

Com informações da Ascom do CFC