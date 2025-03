ARACAJU SEDIA AQUIPESC BRASIL 2025, MAIOR EVENTO DE PESCA E AQUICULTURA DO NORDESTE, EM ARACAJU

Aracaju se prepara para receber a Aquipesc Brasil – Expo Pesca e Aquicultura, um dos maiores eventos do setor de pesca e aquicultura do país.

O evento acontece entre os dias 27 e 29 de março, no AM Malls, reunindo centenas de expositores e uma expectativa de público superior a 10 mil visitantes ao longo dos três dias.

Organizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, presidido por Marcos Andrade, e pela Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura, coordenada por Félix Lee Fei, a Aquipesc Brasil surge como uma evolução dos eventos realizados anteriormente, consolidando-se como um espaço estratégico para o desenvolvimento do setor aquícola e pesqueiro.

O evento conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Agricultura, além do apoio de Brasino Aquicultura, Prefeituras de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, Sistema FAESE/Senar e Ministério da Pesca e Aquicultura.

Entre os destaques da programação está a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, reforçando o compromisso do poder público com o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado no estado e no Brasil.

“O setor da pesca e aquicultura possui uma cadeia de valor fundamental para a economia sergipana, gerando empregos, oportunidades e promovendo inovação. A Aquipesc Brasil fortalece esse elo, unindo produtores, investidores e poder público em prol do desenvolvimento sustentável do segmento”, destacou Marcos Andrade, presidente da Fecomércio Sergipe.

Com uma agenda repleta de palestras, exposições, rodadas de negócios e debates, a Aquipesc Brasil 2025 promete impulsionar o setor, trazendo inovação, tecnologia e oportunidades para produtores, empresários e profissionais do ramo.

“Sergipe é um dos grandes potenciais nacionais da pesca e aquicultura, sendo, inclusive, o quarto maior produtor de camarão do Brasil. O evento chega para reforçar esse posicionamento e ampliar as oportunidades do setor, consolidando o estado como referência no país”, afirmou Félix Lee Fei, coordenador da Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura. A capital sergipana, reconhecida pelo seu potencial na aquicultura e na pesca, se consolida cada vez mais como um centro estratégico para o setor, fortalecendo a economia local e promovendo novas parcerias e investimentos. A expectativa é que o evento movimente R$ 120 milhões em negócios e contribua para a expansão e modernização da pesca e aquicultura em Sergipe e no Brasil.

Saiba mais sobre o evento: https://aquipescbrasil.com/

Texto e foto Fecomércio,